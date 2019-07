"Las ciudades amigables son uno de los principales desafíos de la arquitectura"

132643

Información General Día del Arquitecto

Paola Tomas, presidenta de la delegación local del Distrito VIII del Colegio de Arquitectos. Qué retos enfrenta la disciplina, cómo se congenian cálculos y creatividad, cuál es el rol de la institución que nuclea a 400 profesionales en todo el distrito

"Desde la arquitectura entender las ciudades como ciudades amigables es uno de los principales desafíos de la arquitectura hoy, tomando a la persona como eje de construcción urbana y no al auto o la casa", al igual que "la vivienda social", analizó Paola Tomas, presidenta de la delegación local del Colegio de Arquitectos, en diálogo con EL POPULAR.



En tiempos de crisis, qué retos enfrenta la profesión, cuáles son las prioridades, cómo compensan cálculos y creatividad, qué papel desempeña la institución que preside, cuántos matriculados registra y el balance de su gestión en un año electoral también para la entidad, fueron los temas centrales en la entrevista realizada con EL POPULAR.



Las prioridades



¿Cuáles son los principales desafíos de la arquitectura hoy? Son múltiples y variados pero a la hora de fijar prioridades, la presidenta de la agrupación que representa a los profesionales de dicha disciplina en Olavarría no duda en mencionar en primer lugar que "desde la arquitectura entender la ciudad como ciudad amigable es uno de los principales desafíos, tomando a la persona como eje de construcción urbana y no al auto o la casa".



Paola Tomas ubicó casi en el mismo nivel de importancia a "la vivienda social, que es otro de los grandes desafíos que existe hoy" y por lo tanto es determinante poder "adaptarse a las nuevas tecnologías ya sea materiales, relacionadas con las formas constructivas, con los nuevos sistemas y con las nuevas formas de representación".



Cálculo y creatividad



La arquitectura debe pensarse desde un modelo transdisciplinario, es decir, en comunión con otras profesiones: "es así, absolutamente, y cuando se piensa la ciudad o cuando se piensa una vivienda necesitamos siempre de disciplinas que complementen nuestra profesión", admitió la arquitecta Tomas.



Ahora, ¿cómo hace la arquitectura para congeniarse como disciplina de cálculos y a la vez en sintonía directa con la creatividad? "Entendiendo la construcción como una multidisciplina", respondió la titular de la agrupación colegiada.



En la misma línea, añadió que "nos resulta imposible separarnos ya que tanto el modelo de cálculos como la creatividad porque cada una por su lado se encarga de las diferentes partes" y revisten importancia.



"Momento complicado"



El papel que juega el Colegio de Arquitectos en Olavarría y la región apunta, directamente, a regular la actividad de los profesionales" además de ofrecer y poner a disposición "capacitaciones y cursos durante todo el año". Esa línea de trabajo tiene un correlato en otros lugares dado que "sucede lo mismo en los municipios de la región debido a que nuestro distrito abarca varias ciudades", indicó Paola Tomas.



El 2019 es un año eleccionario para el país pero también para la institución de los arquitectos. ¿Hay varias listas? ¿La actual gestión peleará por la continuidad? ¿Cuál es el balance de la actual conducción? Ante esa batería de preguntas, Paola Tomas solo confirmó que" este año hay elecciones, en octubre" y que le resulta "difícil hacer mi propio balance, sobre mi gestión".



Pero además puso en contexto la vida institucional y el margen de maniobra que le queda a la agrupación colegiada teniendo en cuenta que "estamos en una situación del país poco favorable para la profesión" y eso es posible dimensionarlo "desde el Colegio donde eso se observa en el ingreso de expedientes mensuales", reconoció Tomas.



La dirigente observa además que "es un momento complicado" aunque es necesario tener en cuenta que si bien "el Colegio cumple una función administrativa, tratamos de que los profesionales siempre estén en contacto y puedan contarnos cómo está siendo su experiencia con esta baja de trabajo".



Capacitarse y hacer la diferencia



Del 3 al 6 de junio, Olavarría fue sede de la primera Jornada sobre "Accesibilidad Cognitiva" organizada por los distritos VIII, V, VII y X del Colegio de Arquitectos bonaerense.



La capacitación denominada "Comprensión fácil de entornos y edificios" contó la disertación de la arquitecta española Berta Liliana Brusilovsky Filer. La capacitación se llamó "Comprensión fácil de entornos y edificios" y congregó a referentes de distintos puntos del país.



El tema de abordaje, accesibilidad cognitiva, tiene poco desarrollo tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica y justamente por eso es que se destacó el encuentro local con capacitación teórica y práctica dirigida a profesionales de la construcción (arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra), además de psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, doctores, instituciones educativa y público en general



"El balance que hacemos es muy positivo. La visita de Berta Brusilovsky Filer fue la apertura a una temática desconocida en el país. Tuvimos una alta concurrencia de personas a la jornada y ojalá podamos seguir aprendiendo sobre el tema con la visita de profesionales especializados", planteó finalmente Paola Tomas.



En 8 municipios



El Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires se divide en diez distritos que comprenden distintas ciudades. Olavarría pertenece al Distrito VIII, encargado de guiar la conducta y establecer los lineamientos de las diferentes actividades profesionales en su jurisdicción.



"Queremos presentar a la arquitectura y al urbanismo como herramientas fundamentales para el desarrollo edilicio de hogares y comunidades", exponen a nivel institucional los referentes de la institución.



El objetivo que se plantean es defender los intereses de los profesionales matriculados y la protección de los usuarios de los servicios prestados por los arquitectos. También, el Colegio, realiza atención sobre el ejercicio profesional y bienestar de los profesionales.



El Distrito VII está presidido por el arquitecto José Luis Arguiñena y tiene a Azul como sede de cabecera; pero además lo integran las delegaciones de Olavarría y Tandil junto con las subdelegaciones de Saladillo, Ayacucho, Rauch, Benito Juárez y Las Flores.



En Olavarría hay 80 los matriculados, aproximadamente y en todo el distrito la cifra trepa a los 420 profesionales nucleados a través del Colegio de Arquitectos. "Siempre se trata de trabajar en conjunto con las distintas localidades que conforman el distrito, para poder mantener el vínculo entre los profesionales", indicó Paola Tomas, delegada local de dicha agrupación.