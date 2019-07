Sesión especial del Concejo Deliberante por el barrio Parque Paulownia

132645

Política

Se trata de un debate impulsado por los vecinos del sector delimitado por calle 118, ruta 226, Pellegrini y La Rioja. Buscan excluir al barrio de la categoría de "zona de actividades comerciales y de logística" y retrotraerlo a "zona residencial".

Desde las 11.30 en la Sociedad, Española, el Concejo Deliberante deliberó en sesión especial sobre un solo expediente impulsado por los vecinos del barrio Parque Paulownia. Buscan modificar el artículo 17 de la ordenanza 4.047/17, es decir, se trata de cambiar la categoría del sector en el ordenamiento territorial.



En la última sesión ya se trató un tema vinculado: se aprobó por mayoría -con el rechazo del bloque Cambiemos- un pedido al Ejecutivo de suspender las obras particulares que se iniciaron en el sector para construir galpones.



Los habitantes del sector ubicado entre calle 118, ruta 226, Pellegrini y La Rioja habían denunciado que avanzan las construcciones de empresas mientras el Ejecutivo no atiende las demandas que plantearon a partir de enero.



Por ello presentaron una iniciativa que llegó hoy a debate en el recinto: buscan excluir al barrio de la categoría de "zona de actividades comerciales y de logística" y retrotraerlo a "zona residencial", como se consideraba antes.



Vecinos de este sector, denominado barrio Parque Paulownia, iniciaron a principios de este año los reclamos sobre el tema en el Ejecutivo y desde febrero en el Legislativo. Hasta el momento, no han obtenido respuesta. Recurrieron además a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.



Cabe señalar además que, si bien la ordenanza estableció el reordenamiento territorial de esos lotes en 2017, la Provincia de Buenos Aires no ha aprobado esa recategorización con lo que, en rigor, no tiene vigencia. Sin embargo, los vecinos expusieron que dos empresas iniciaron ya la construcción de galpones destinados a actividades industriales.