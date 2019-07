Al menos 13 muertos y 35 heridos tras el vuelco de un micro de jubilados

132647

Policiales Tragedia en Tucumán

Un siniestro vial conmocionó en la mañana de este lunes a la provincia de Tucumán: un micro que trasladaba un contingente de jubilados volcó en la localidad de La Madrid y dejó un saldo de al menos 13 muertos y 35 heridos.



Al menos 13 jubilados murieron y más de 40 resultaron con heridas al volcar hoy en Tucumán un colectivo que trasladaba a un contingente desde Mendoza hacia las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, para pasar unos días de vacaciones.

El siniestro vial ocurrió en los cruces de las rutas 157 y 308, en la localidad de La Madrid, unos 95 kilómetros al sur de la capital tucumana.

Personal de la Policía, bomberos y médicos trabajaban en el lugar y aunque no hay precisiones sobre lo sucedido, las primeras hipótesis señalan que "la visibilidad era baja como consecuencia de la neblina".

Los heridos fueron derivados a hospitales de la zona, especialmente el de Concepción, aunque hasta el momento no se sabe con exactitud la cantidad de personas que resultaron afectadas.

Testigos afirmaron al diario La Gaceta que en el momento del accidente la visibilidad era baja como consecuencia de una intensa neblina, lo que, se estima, podría haber afectado al chofer, que no advirtió la curva para empalmar a la ruta 157.

Marcelo Ibáñez, comisario regional, aclaró que no todos los fallecidos son jubilados y que, si bien desconocen las causas del siniestro, afirmó que tiene la "certeza" de que había niebla en la zona del accidente. "La gente que concurrió al auxilio, tanto las ambulancias como el resto, lo hicieron de forma inmediata al accidente. Muchas personas particulares colaboraron con el sacado de las víctimas del interior del rodado", agregó.

"Los accidentes no son frecuentes, pero sí se han producido varios. La razón principal es el de conocimiento de los conductores de la zona. Es un cruce peligroso si es que la gente no lo conoce", contó por su parte el intendente de La Madrid, Darío Herrera. "La señalizaciones están. No podría decirle si son las adecuadas o no. Pero sí puedo decir que está toda señalizada", agregó al canal TN.

En tanto, Orlando Corvalán, delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Mendoza, confirmó que la empresa propietaria del micro siniestrada, Destino Ser, es de San Juan. "La unidad está habilitada. Tiene su revisión técnica y sus papeles al día", agregó.

En el operativo trabajaron más de 30 ambulancias que llegaron desde localidades cercanas para auxiliar a las víctimas. También se hicieron presente 4 dotaciones de bomberos. (DIB)