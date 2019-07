La visión de Tite

132675

El DT de Brasil habló antes del duelo de semifinales, donde se medirá ante la Argentina.

El técnico de Brasil, Tite, habló este lunes en la víspera del cruce de semifinales de este martes frente a la Selección Argentina por la Copa América 2019.

El seleccionador asumió que intentar aplazar por completo las virtudes de Lionel Messi resulta imposible: "No se lo anula. Se puede disminuir sus acciones, pero no se puede neutralizarlo, así como no se neutraliza a Coutinho, Firmino, Willian, David Neres... Ellos, en algún momento, van a ser decisivos".

Por su parte, ante la consulta sobre jugar en el Mineirao con el recuerdo del 7-1 de Alemania en el Mundial 2014, destacó el apoyo que siente el equipo en Belo Horizonte: "Para mí fue el lugar donde recibimos más cariño del hincha. Más que en Porto Alegre, mi tierra".