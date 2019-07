Agüero, el único confirmado

132676

01.07

Lionel Scaloni habló de la semifinal ante Brasil. No confirmó a los titulares, pero sí aclaró que Agüero estará en cancha.

Lionel Scaloni dejó varias situaciones para analizar en la conferencia de prensa que ofreció este lunes en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, sede del partido semifinal de la Copa América ante el local, Brasil.

Por un lado confirmó "solamente" la presencia de Sergio Agüero como titular, pero a su vez también avisó que el seleccionado argentino "tendrá superioridad numérica en la mitad de la cancha".

"La formación no la tengo confirmada. Lo único que voy a decir es que Agüero va a ser titular, y lo quiero aclarar porque si no parece que siempre el que sale es él, cuando en realidad no es así. Y en cuanto a Guido Rodríguez, lo veremos mañana (por hoy). Pero salvo el "Kun", no hay nadie confirmado, ni Lionel Messi", sostuvo, como nunca, mitad en broma y mitad en serio el técnico argentino.

"Pero desde nuestro punto de vista creemos que vamos a tener superioridad en la mitad de la cancha para, por lo menos, hacer que allí nazca nuestro ataque, aunque será necesario poner atención a las pérdidas", amplió inmediatamente Scaloni.