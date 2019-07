El Gobierno culpó a Transener, generadores y distribuidoras por el apagón

132736

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se presentó este miércoles en el Senado para brindar explicaciones por el histórico apagón que dejó sin luz a casi todo el país el 16 de junio, y aseguró que tienen identificados a los responsables.

"Sabemos qué pasó, quiénes son los responsables", afirmó Lopetegui, y garantizó que se tomaron las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Asimismo, anticipó que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionará a los responsables del apagón.



Desde la secretaría de Energía se culpó a la transportista Transener por el histórico apagón. También se trasladó responsabilidades a las generadores y distribuidores por desconexiones e insuficiencias para aliviar la situación.



En este marco, el funcionario explicó que el sistema para funcionar debe equilibrar la oferta y la demanda de energía. "Si hay oferta de más existe un mecanismo que se llama desconexión automática de generación (DAG). Son sistemas informáticos programados para que cuando ocurra alguna falla mande señales a algún generador. Si hay sobre oferta de energía actúa la Desconexión Automática de Generación (DAG). Las DAG están instaladas en los transportistas", afirmó. Y luego agregó: "Las DAG es responsabilidad de transportistas, y en este caso, eran responsabilidad de Transener".



"Todo esto ocurrió en cuatro segundos: el cortocircuito, la falla de la DGA, la pérdida de sincronismo de la red y la desconexión total del norte ocurrió en 4 segundos", agregó el funcionario. Y aclaró: "Se ha hablado mucho de que una de las causas del apagón fue que estábamos trayendo mucha electricidad desde Yaciretá y que esta línea remanente estaba sobrecargada pero esa afirmación es falsa".



Lopetegui fue citado por la comisión de Minería, Energía y Combustibles presidida por el senador del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra.



El funcionario dio los detalles técnicos sobre los avances de la investigación que se está desarrollando para conocer las causas del apagón masivo que dejó sin energía eléctrica a toda la Argentina y zonas de Uruguay y Brasil. "Determinadas las responsabilidades, el ENRE aplicará las penalizaciones que corresponden determinadas en el marco regulatorio. Los distribuidores y grandes usuarios que no cumplieron con el alivio de carga previsto pagarán compensación proporcional", añadió.



La falla que derivó en el apagón se produjo apenas pasadas las 7 del domingo 16 de junio, fecha coincidente con el "Día del Padre", y se extendió durante 13 horas hasta que la mayoría de las residencias del país recuperaron el suministro eléctrico. Ese día, el Poder Ejecutivo comunicó oficialmente que el apagón fue producto de una falla en el Sistema Interconectado Nacional y más tarde, en conferencia de prensa, Lopetegui reconoció que fue "un evento extraordinario que no debiera haber ocurrido de ninguna manera". (DIB)