¿Es posible un mundo a base de energías renovables?

Información General Graciela Nogar analiza la actual matriz energética, el impacto en los territorios, sus desafíos y oportunidades

Quiénes tienen el poder, quiénes manejan la matriz energética, cómo impacta en los territorios y qué rol cumplen los Estados y las energías renovables en este mapa de transición. Esos son los ejes que la profesional desarrolló en un seminario que dictó en Olavarría junto con la doctora Guillermina Jacinto.

"Quiero un Estado presente en este país, que gestione con futuro y ello implica necesariamente considerar a los territorios como una construcción social a partir de los múltiples vínculos sociedad-naturaleza, en un contexto multiescalar que condiciona y con un pasado que ha condicionado", plantea Graciela Nogar, doctora en geografía, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, investigadora y vicedirectora del Centro de Estudios Sociales de América Latina. La especialista plantea que el desarrollo exige equilibrio, inclusión y sustentabilidad y se pregunta qué pasa pasa con la matriz energética, su impacto en los territorios y qué escenarios se visualizan, con Vaca Muerta incluida.



Junto con Guillermina Jacinto, doctora en Geografía (Université Paris III Sorbonne Nouvelle), investigadora del CONICET y profesora Asociada Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN brindaron un seminario "Los territorios de las energías, sus desafíos y oportunidades", en el marco de la Diplomatura Universitaria de Energías Renovables y Tecnologías Ambientales de la Facultad de Ingeniería.



Con eje en la geografía, indagan cómo "los territorios se transforman en un contexto multiescalar donde hay actores extralocales y extranacionales que condicionan esas apropiaciones y es un eje central en los procesos de apropiaciones energéticas en un escenario de territorios rurales que producen y urbanos que consumen", observa Nogar.



No son la panacea



Los territorios, las apropiaciones energéticas, las accesibilidad a las redes en un contexto de cambio climático y "la supuesta situación de escasez de fuentes fósiles que, en realidad, no es tan así" son parte de los ejes de revisión.



"Es un tratamiento cualitativo planteado a partir de estudios de caso de trabajos de campo en Vaca muerta, en el noreste y noroeste y en Buenos Aires, realizados por el grupo de investigación al cual pertenecemos. La doctora Jacinto realizará un acabado tratamiento del tema desde los análisis de pobreza energética, ordenamiento y marco normativo", señala la profesional.



En su intervención, pondrá "en discusión la generación distribuida porque si no es descentralizada estaremos nuevamente excluyendo población y transformando los territorios de la producción en territorios de localización de lo residual".



Sin una mirada extrema, observa que "la distribuida y renovables aparecen como una panacea rosa" cuando en realidad todo depende de cómo se mire el territorio. "Verlo sólo como espacio donde esquilmar los recursos y localizar el bienestar en otros espacios urbanos, hablemos de asimetría y de crecimiento pero no de desarrollo".



Ahora, "si pensamos en soberanía energética, los territorios de la producción energética tienen que estar incluidos y enmarcados en los procesos de exploración, producción, distribución y consumo final de la energía", diferencia.



La investigadora asegura que la matriz energética a nivel global y nacional, "va a seguir estando sostenida por fuentes de origen fósil con petróleo, carbón y gas, acompañadas de nuclear; y cada vez más en la medida en que los hidrocarburos no convencionales han venido a suplir la escasez de los convencionales. Ni pensemos en una matriz renovable 100% a nivel global. En este contexto de maximización de índices de productividad, en los próximos años esto va a ser fósil ".





