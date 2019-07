Energías renovables y puja de poderes: "No veo cercano un futuro de transición verde"

132743

Información General Graciela Nogar analiza la actual matriz energética y los futuros escenarios

Quiénes tienen el poder, quiénes manejan la matriz energética, cómo impacta en los territorios y qué rol cumplen los Estados y las energías renovables en este mapa de transición.



Puja de poderes



Las fuentes fósiles carbonizadas "son las que están más a mano, de las que hay conocimiento previo" y lo cierto es que "la puja del poder financiero se dirime en los territorios hidrocarburíferos" cuando "los que tienen el poder como China, Rusia y Estados Unidos, entre otros, tienen un discurso hacia las renovables en la medida que haga hibridación pero no les da la ecuación económica" y por eso apuestan al petróleo, gas o carbón.

No veo cercano un futuro de transición verde. Hoy no, ni acá ni en el mundo. Hay puja de poderes y al poder no le conviene esto

"Hay que circular capital financiero y esa circulación no la dan las renovables porque es una inversión muy alta al inicio y de recuperación muy lenta. No veo cercano un futuro de transición verde. Hoy no, ni acá ni en el mundo. Hay puja de poderes y al poder no le conviene esto", apunta la especialista.



De hecho, "la energía mueve el mundo y lo que mueve el mundo es el capital financiero. Es halagüeño pensar en la sustentabilidad de los recursos, pensar en generación distribuida. Pero si eso implica hacer grandes parques eólicos y solares con gestión centralizada y capitales transnacionales es lo mismo que un pozo de petróleo. No con respecto a lo que contamina, no en la emisión de gases de efecto invernadero pero sí en impacto positivo que pueden tener en el desarrollo de los territorios".

Ante una situación de crisis de matriz energética, "resulta fundamental analizar todo el sistema energético más allá de lo técnico. Es positivo que se incorpore energía renovable, pero no hablemos de desarrollo sino de mayor agregación de no fósiles a la matriz energética", advierte la investigadora.



En este contexto, es muy difícil plantear futuros escenarios. "Si seguimos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera como hasta ahora, no sé cuánto más va a ser necesario para equilibrar los ambientes. La naturaleza es sabia, va buscando su equilibrio y en la medida que el capital productivo, financiero, científico, recree estratégicas para esquilmar recursos naturales va a seguir en ese círculo".



Y los pasivos ambientales se van a incrementar aunque "entiendo que todos los países de Latinoamérica y emergentes tienen que equilibrar su balanza fiscal y lo hacen con exportaciones de petróleo, gas, carbón, oro, soja, cobre y bauxita, entre otros. En este escenario no hay posibilidades de desarrollo ni acá ni en otro lugar ya que el desarrollo exige equilibrio, inclusión y sustentabilidad".



Cómo se legisla y gestiona



Con el desarrollo de vaca Muerta dice no estar a favor ni en contra. "Es un proceso extractivista que hasta ahora sirve para que no se corte tanto la luz. Es una forma de apropiarse del territorio. En lo que no estoy de acuerdo en que el Estado argentino no sea partícipe ni dueño del proceso, que tengamos dependencia no sólo en lo tecnológico sino en las decisiones de cómo, cuándo y dónde".



En ese punto recuerda que al modificarse el Código Minero se cambia el eje radicalmente. "¿Cómo se legisla y gestiona? ¿Cómo se organiza un territorio donde las administraciones de turno modifican de la noche a la mañana la oferta de commoditie o los subsidios a la producción de feed lot para dejar más tierras agrícolas a la expansión sojera, librando a los productores a que hagan lo que quieran y puedan con los precios del mercado internacionaldo?".



Entonces, vuelve sobre los decisores de gobierno y pide "un Estado presente en este país, que gestione con futuro y eso implica necesariamente considerar a los territorios como una construcción social a partir de los múltiples vínculos sociedad-naturaleza, en un contexto multiescalar que condiciona y con un pasado que ha condicionado".

