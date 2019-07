Gremios del transporte paran en toda la Provincia el próximo 12 de julio

132761

03.07 | Información General

La UTA volvió a decretar un paro. Esta vez para el próximo viernes 12 de julio y afectará a todas las líneas de colectivos del interior del país.

En un comunicado, el gremio explicó que

"Habiendo transcurrido íntegramente el proceso de Conciliación Obligatoria, con más la prórroga del mismo, sin encontrarse siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país, se ha resuelto realizar un paro con movilización para el día 12 de julio, como medida de protesta atento la postura adoptada por todos los actores que intervienen en el proceso de discusión de salarios", explicaron en un comunicado.



A su vez, desde la UTA hicieron responsables de la situación "no solamente al sector empresario que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical".



"Por ello, y por haberse agotado todos los medios y procedimientos administrativos previstos, desde la UTA decimos basta al atropello del que resultamos objeto, afirmando que lucharemos por nuestro derecho a un salario digno y a no perder lo conseguido", indicaron.