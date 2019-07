132790

Información General Tres casos confirmados de Gripe A

La Directora del área de Epidemiología del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" habló por Canal Local acerca de la Gripe A H1N1, dio recomendaciones y pidió vacunarse.



María del Carmen Weiss, Directora del área de Epidemiología del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" dialogó con Noticias de Canal Local después de confirmarse tres casos de Gripe A en Olavarría. Dio recomendaciones y habló de la importancia de vacunarse.

"Es época de influenza y de gripe, como en toda época aparte de la vacunación antigripal de calendario hacemos vigilancia junto con un laboratorio de para ver que virus están circulando. Esta vigilancia se hace siempre", expresó Weiss.

Respecto a la vacunación, la doctora Weiss comentó que "se pueden vacunar dentro de normativa y la indicación. Las dosis están, a veces se distribuyen en diferentes puestos, si va mucha gente puede quedar sin stock pero podemos volver a reponer". Aunque explicó que "la vacuna es una medida más, hay que lavarse las manos, tener los lugares ventilados, no fumar dentro de la casa, entre otro recaudos".

Por otro lado dijo que ante síntomas realicen consultas medicas, "a consulta precoz es muy importante". Además restan los meses de julio y agosto por eso "la gente no tiene que asustarse pero sí tomar conciencia que hay que vacunarse, porque es una forma de evitar las formas más graves", concluyó Weiss.

Vacunación antigripal



Continúa en vigencia la Campaña de Vacunación Antigripal 2019. Nuestro cuerpo necesita reforzar sus defensas y prepararse para enfrentar el invierno y las enfermedades que esta estación trae consigo, como la gripe y demás infecciones respiratorias. Por ello es tan importante cumplir cada año con la vacunación antigripal.



Desde la Secretaría de Salud Pública municipal, a través de la Dirección de Epidemiología, se destaca que la vacunación previene el "efecto rebaño": la vacuna protege a quien se la aplica y consecuentemente, al prevenir la enfermedad, evita la circulación del virus y su propagación.



La vacuna contra la gripe está disponible para embarazadas en cualquier trimestre de gestación y las puérperas, como máximo a 10 días del parto si no la recibieron durante el embarazo; personal de salud; los niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive (una dosis inicial y una segunda dosis a las cuatro semanas posterior a la inmunización) y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad y todas las personas mayores de 65 años.



En cuanto a las personas desde 25 a 64 años de edad, para ellas la vacuna se efectúa mediante previa prescripción médica, dado que el médico de cabecera debe diagnosticar si ese paciente está siendo medicado, y en función de ello evaluará si puede vacunarse o no.



La vacuna antigripal es trivalente y previene las cepas de Influenza H3N2, Influenza B e Influenza A H1N1.



Es importante que valoremos esta posibilidad que brinda el Estado de recibir inmunización de manera totalmente gratuita, para reforzar las defensas naturales del organismo y evitar contraer enfermedades o minimizar los riesgos de las mismas.



Prevención



La vacunación antigripal es una estrategia preventiva más, pero no es la única. Para prevenir la gripe, así como también bronquiolitis y demás enfermedades respiratorias, es muy importante que tomemos conciencia y respetemos las medidas preventivas:



- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.



- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo.



- Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.



- Ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados.



- Mantener limpios picaportes y objetos de uso común.



- No compartir cubiertos ni vasos.



- Enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar.



- No fumar en lugares cerrados.



Asimismo, ante la aparición de cualquier síntoma, es importante la pronta consulta al médico.



Síntomas



Los síntomas de gripe son: fiebre (más de 38°), dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolor muscular, decaimiento en adultos. En bebés: rechazo de la teta o mamadera, chillidos en el pecho o lo que se llama aleteo nasal, señal de dificultad respiratoria.