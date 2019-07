"Hay un mayor número de animales abandonados y está asociado a la situación económica actual"

132796

Una de las fundadoras de Apoaa reconoció la situación y aclaró que "el panorama es más complejo que antes". Más allá del trabajo de la asociación en conjunto con el Municipio, advirtió la falta de una "política masiva" para reducir el número de perros abandonados.

La presencia de perros en situación de calle es una constante en la imagen que ofrece Olavarría. La, uno de los grupos más reconocidos, en conjunto con el Municipio, están llevando a cabo acciones para reducir el número de perros abandonados, pero la falta de una política masiva impide el cumplimiento del objetivo.

La Apoaa y todos sus representantes trabajan para disminuir el número de animales abandonados en Olavarría, cumpliendo más de una década de actividad. La tarea desplegada en estos años fue mucha, siempre con la intención de ayudar a los perros que necesitan, sobre todo aquellos que están sin un hogar donde pasar sus días. Durante 10 años, el grupo trabajó en conjunto con las diferentes gestiones municipales.

Sin embargo, la situación actual no es la mejor. Apoaa no puede hacerse cargo de todos los perros que están abandonados, y la ausencia de una política "continua" y "masiva" produjo que la reducción de perros en condición de calle sea una tarea imposible. Así lo entienden representantes de la Asociación Protectora Olavarriense del Animal Abandonado, quienes señalaron que en la actualidad hay una mayor presencia de perros en situación de abandono.



Campañas de castraciones se realizaron en el último año, pero de forma "intermitente". Y al mismo tiempo, desde Apoaa señalaron una falta de educación en cuanto a los cuidados del animal, "la tenencia responsable", lo cual podría ayudar en conjunto con campañas intensivas al respecto.



Juliana Osinaga, integrante de la Asociación Protectora Olavarriense del Animal Abandonado, brindó detalles de la situación actual. Al mismo tiempo explicó que dar números precisos de perros abandonados es complejo, pero admitió que la presencia de los mismos es mayor a tiempos pasados. "Nosotros manejamos una población de 150 y 180 perros en el predio, pero el número exacto en situación de abandono no lo tenemos", confesó.



"Hay un mayor número de animales abandonados y está asociado a la situación económica actual. Además no se mantuvo el número de castraciones, es decir, su cantidad diaria no fue siempre la misma", comentó Juliana Osinaga en cuanto al contexto de perros en situación de calle.



Motivos



Para la integrante de Apoaa, se trata de un trabajo "complejo" el que hay que realizar. "Se necesita de un quirófano que esté en la mayor cantidad de lugares posibles, llevando a cabo una política masiva y continúa", afirmó. "No sólo de castración sino también de educación como cualquier política de salud; se puede tener las herramientas a disposición, pero si no hay conciencia no se logra nada", reclamó.



Lo que dejó en claro la licenciada es que "la realidad social y económica influyó lamentablemente en la cuestión de animales abandonados", por lo que se necesita de un trabajo masivo. "Hay una alta cantidad de perros en la calle, incluso perros de raza donde una piensa que el dueño aparecerá de un momento a otro pero que finalmente no sucede", afirmó.



Y con situación social y económica, una de las fundadoras de la Asociación Protectora Olavarriense del Animal Abandonado se refirió a "dificultades que pueden surgir para mantener un perro con un plan sanitario y atención veterinaria, ya que hay gente que no dispone del dinero para afrontar todo ésto, generando perros abandonados". Se trata, entonces, de una "cadena".

