"Fue un pase de factura"

06.07 Lionel Messi

Lionel Messi criticó a la Conmebol, tras la expulsión que sufrió en el partido jugado en San Pablo.

Lionel Messi arremetió duramente contra la organización de la Copa América Brasil 2019 y la Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) advirtiendo que no asistió a la ceremonia de premiación en San Pablo pues no pretendía "ser parte de la corrupción".

El combinado argentino le ganó esta tarde a su par de Chile, por 2-1, en el Arena do Corinthians, para obtener el tercer puesto en el certamen continental que finalizará mañana en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con el choque entre el local Brasil y Perú.

El capitán del seleccionado albiceleste, quien fue expulsado junto a Gary Medel (ex Boca Juniors), cuando promediaba la primera etapa, prefirió no concurrir a la entrega de medallas de parte de las autoridades de Conmebol, apuntando que no quiso "ser parte de la corrupción".

"No quería ser parte de la corrupción. Por un cúmulo de cosas, preferí no ir a la entrega de medallas", contó el 10 del Barcelona, en zona mixta, una vez finalizado el cotejo.

El astro rosarino subió la apuesta, además, y remarcó que la expulsión que decretó el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar obedeció a "un pase de factura por lo que dije después del partido con Brasil".