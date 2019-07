132910

Policiales

Se negó a declarar el acusado por la desaparición de Carlos Cordero

Este mañana fue trasladado hacia la Fiscalía local donde hizo uso de su derecho a no declarar. Se le imputó el presunto "homicidio simple" de Carlos Cordero, aunque la autopsia no reveló aún si el cuerpo hallado el sábado pertenece o no a el.