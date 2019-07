La AMIA, desde aquellos escombros a estos ojos

132914

A 25 años del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, Julio Menajovsky fotografió 19 historias que significan encuentro. Se inauguró en Nueva York y en agosto llegará al CCK para luego recalar en París. Fue uno de los primeros dos o tres fotógrafos en llegar aquel 18 de julio de 1994 a la sede de la mutual judía. Imágenes que incomodan e interpelan desde el infierno y la belleza.

Hay deudas y dolores que, tarde o temprano, se ubican en su exacto lugar. Durante 25 años, el fotógrafo y docente de la Unicen, Julio Menajovsky, estuvo macerando una historia que recién ahora adquiere su sentido más global. "Fue sentir que uno está en esta profesión para algo y que me había quedado esto a la mitad", analizó en diálogo con esta periodista, recién llegado desde Nueva York, donde se inauguró la muestra "25". Que en agosto llegará al CCK y en septiembre viajará a París. Impulsada por la dirección de Arte de la AMIA y, con un rol protagónico, junto a Menajovsky, de Elio Kapszuk y Gabriel Scherman, refleja 19 crónicas vitales que se entremezclan y se conectan de una manera u otra por hechos ocurridos aquel día del invierno del 94 en Pasteur 633. Sobrevivientes, ex compañeros de trabajo, hijos que perdieron a su madre, médicos que salvaron una vida o que, directamente, no pudieron hacer absolutamente nada ante la evidencia de la muerte.

