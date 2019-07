Volvió el Quirófano Veterinario Móvil y aumentaron casi un 100% de castraciones

132965

En marzo se declaró la "emergencia sanitaria por superpoblación canina". Una treintena de perros abandonados en la cava pusieron en foco la problemática y exigía respuestas rápidas. Tras la renuncia de la titular del área y la asunción de Castro, volvió el quirófano a recorrer los barrios.

A principios de abril,el veterinario que encabeza el área de Bromatología desde entonces dijo que uno de sus objetivos era duplicar "y hasta triplicar" el número de castraciones, y que para eso era fundamental optimizar y volver a poner en circuito el Quirófano Veterinario Móvil que fue presentado en Julio de 2016 y que estuvo varios meses parado.

La discontinuidad de este sistema se dio porque "no había personal para que funcione adecuadamente" y los operativos se definían "para temas puntuales" pero "para que sirva" y cumpla un rol efectivo, "tiene que salir la mayoría de los días de la semana" con "un equipo que salga exclusivamente con el Quirófano Móvil y que en el predio quede otro que atienda (las demandas que surjan) en el predio. No puede quedar desatendido el predio y por eso no se salía el Quirófano Móvil", admitió Andrés Castro.

En el detalle semestral que se ofrece desde la Dirección de Bromatología de castraciones e inmunizaciones antirrábicas, se dio cuenta de los resultados de la campaña que lleva adelante esta dependencia, tanto en el casco urbano como en las localidades del Partido. Porque en su vuelta a los recorridos, el Quirófano ya estuvo en los barrios Cuarteles, Matadero, Belén, Isaura, en la localidad de Hinojo, en AOMA y estará esta semana en el barrio Eucaliptus, por ejemplo.

En el primer trimestre de 2019, profesionales de Bromatología esterilizaron 489 animales, en tanto que el segundo trimestre las castraciones aumentaron en un 97% (963 animales - 811 en sede, 152 en el Quirófano Veterinario Móvil). Esto se traduce en un incremento de casi el doble de castraciones con respecto al primer trimestre de este año.

En total, en el primer semestre del corriente año se esterilizaron 1452 animales.

Por otro lado, en lo que respecta a vacunación antirrábica canina y felina, en el primer semestre de 2019 se aplicaron 2616 dosis. En cuanto a las observaciones que se consignan en el presente informe, se detallan 251 animales mordedores.

De esta manera, en poco más de tres meses y con la puesta en marcha del Quirófano Móvil gracias a la incorporación de profesionales y el esquema de trabajo, se aumentaron significativamente las esterilizaciones y se puso en ejecución una política de Estado que está garantizada por ley, como respuesta a la superpoblación de animales que atraviesa nuestra ciudad, y que día a día necesita de mayores compromisos por parte de todos.



La tenencia responsable de las mascotas y la educación de la población son pilares fundamentales que deben potenciarse.

Quirófano veterinario móvil

Esta semana, según confirmaron fuentes del área, el Quirófano Veterinario Móvil que se acerca a los barrios y coordina los espacios en base al trabajo en conjunto con proteccionistas que trabajan cada día en pos de una ciudad con menos animales abandonados, entre otras cosas, se confirmó que estará en el barrio Eucaliptus los días miércoles y jueves.

Por consultas, comunicarse al teléfono de Bromatología 423737 o dirigirse al predio en cercanías a la Ruta 226 y la avenida Urquiza.