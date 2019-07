"La fiscalía sostiene que Ibarra solo o con la participación de otra persona lo mató"

132978

Policiales Caso Cordero

La doctora María Paula Serrano, al frente de la UFI 4, explicó cómo se llevan adelante las investigaciones por la desaparición de Carlos Roberto Cordero y el hallazgo de un cadáver quemado el sábado por la mañana. Se refirió al rol del detenido y aclaró que los estudios de ADN tardan alrededor de un mes, pero no descarta que otras pericias permitan conocer la identidad del cuerpo.

"Hay varios elementos que se han colectado en la investigación que permiten presumir que esta persona acometió contra con la vida del señor (Carlos Roberto) Cordero", fue una de las declaraciones que en el mediodía de este lunes realizó la fiscal María Paula Serrano en Canal Local, sobre el hombre detenido el pasado sábado en Pourtalé al 2300.



La titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 describió cómo avanzan las investigaciones por la desaparición de Cordero y el hallazgo del cuerpo en el Santuario del Gauchito Gil, y cuáles son los pasos a seguir en estas causas, que se instruyen en paralelo.



Sin dudas una de las intrigas más consultadas sobre estos hechos gira en torno a sí la Justicia considera o no que el cadáver hallado el pasado sábado por la mañana es el de Carlos Cordero, el ex militar que desapareció el 26 de junio. Si bien restan varias pericias, entre los que prima el estudio de ADN para confirmar o no esta teoría; desde la Fiscalía expresaron que existen pruebas suficientes "para sostener la hipótesis" de que el olavarriense de 60 años fue asesinado. Y el acusado principal es Claudio Daniel "Chaco" Ibarra Arrieta , que fue detenido el fin de semana.

la fiscalía sostiene que el señor Ibarra solo o con la participación de otra persona lo mató



Ibarra Arrieta fue indagado por la fiscal Serrano el pasado domingo, cuando se negó a prestar declaración y"Hay varios elementos que se han colectado en la investigación que permiten presumir que esta persona acometió contra la vida del señor Cordero. Los distintos hallazgos, entre ellos el auto quemado y otras cuestiones que prefiero no profundizar porque todavía la investigación está en curso y no sabemos si el señor Cordero es el cadáver que se halló. Cualquier cosa que yo diga puede influir en el avance de la investigación", refirió la doctora.

En este sentido, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 explicó que al hombre de 38 años "se le imputa el hecho consumado porque la fiscalía sostiene que el señor Ibarra solo o con la participación de otra persona lo mató; no quiero ahondar en base a qué prueba lo sostenemos, por los posibles partícipes que todavía no hemos ubicado". "Lo importante es que en la medida que el señor Cordero no aparezca la fiscalía va a sostener que Ibarra lo mató", aclaró la doctora Serrano.



HIPÓTESIS

Fue en este contexto que refirió que sobre hipótesis que se trabaja con mayor énfasis es la que refiere que el ex militar desapareció en medio de "una emboscada", aunque no descartó la posibilidad de haya sido también en una situación de ajuste de cuentas.



Finalmente en torno a esta causa refirió que "hay mucha prueba para analizar, se secuestraron distintos elementos y todos están en proceso de peritaje; entonces hasta que no tengamos los resultados y se una toda la información no podemos descartar ninguna línea investigativa".



La identidad del cadáver



Una de las primeras aclaraciones que realizó la fiscal Serrano es que la identidad del cuerpo hallado el sábado a la mañana en las inmediaciones de Ruta Nacional 226 e Ituizangó "todavía no se pudo determinar. Estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía 7 que es la que estaba en turno cuando se encontró el cuerpo".



No descartó sin embargo que se pudiera corroborar la identidad del cuerpo a través "de algunas de las otras pericias que se van a disponer, estamos trabajando en eso. Porque también se tiene que hacer un análisis odontólogico forense. Hay varias medidas que se están disponiendo para tratar de determinar de quién se trata", cerró.