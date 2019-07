Desde IDEO siguen dando pelea, con números al límite pero la solidaridad a pleno

133041

Información General

Carreras a beneficio, venta de empanadas, pizzas y sorrentinos, clases de zumba, rifas o ferias como las del domingo, en la Casa del Bicentenario. Todo suma en IDEO. Con la solidaridad asegurada y gestos que conmueven.

Estamos iluminados, realmente creemos que es así", cuenta Maitén Arrondo, con enorme emoción. Es que cuando todo parece desplomarse aparecen manos que ayudan, gestos que alivian y que demuestran que la solidaridad está a la vuelta de la esquina y aparece en el momento justo. Y la boleta de gas de junio, de 4500 pesos que les resultaba impagable. "No teníamos ese dinero", admite la directora de IDEO, convencida de que hay halo especial que los protege y en este caso llegó a través de Idilia, una jubilada que no quería regalos por su cumpleaños 87 sino que pidió plata que donó a Corpi y a IDEO. Y no solo eso: ese mismo día que recibieron 5.100 pesos llegó una pensionada dispuesta a entregar mil pesos de su aguinaldo en beneficio de la institución.



"Es increíble y eso nos da energía y más fuerzas", plantea con gratitud la docente, con las expectativas puestas en la Feria de Artesanos que harán este domingo con 30 puestos de artesanos y que se suma a toda la bateria de actividades diseñada para recaudar fondos.



En esa agenda incluyen la décima edición de la tradicional competencia de rural bike organizada por el Grupo Kiñewn, en marzo, que fue a beneficio del instituto, al igual que el Encuentro Nacional de Jeep, más la venta periódica de empanadas, pizzas y sorrentinos, o las las clases de zumba y la rifa que se sortea el domingo..

La nota completa de diario El Popular y Canal Local