Confirmado: No habrá colectivos este viernes

Información General Afecta tanto a las líneas urbanas como interurbanas

Así lo supo El Popular en la tarde de este jueves. La medida es por 24 horas y se da en el medio de negociaciones paritarias. También se replica en otras provincias.



La medida de fuerza tiene un alcance nacional, debido al adeudamiento en el pago de sueldos de los choferes.

Tras el paro del sábado que dejó a los tucumanos sin colectivos en reclamo por aumento salarial, la Unión Tranviarios Automotor ( UTA) anunció una nueva medida de fuerza para este viernes en el resto de interior del país y la provincia de Buenos Aires, con Capital Federal como excepción.

Pretenden el mismo acuerdo salarial que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires

Esta medida se da luego de que fracasaran las negociaciones con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).



Afecta a todos los servicios de la ciudad y las localidades de nuestro Partido. De esta manera, El Popular confirmó que en principio es por 24 horas, desde las 00.01 de este viernes a las 00 del mismo día.



El gremio pretende el mismo acuerdo salarial que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires, que de acuerdo a lo que se conoció sería: 20 por ciento al conformado a partir de junio y un pago de 16 mil pesos en tres cuotas: ocho mil pesos el 20 de julio; cuatro mil pesos el 4 de agosto, y cuatro mil pesos en septiembre. El acuerdo es por tres meses.



Desde la parte empresarial, representada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), reconocen como legítimo el pedido, pero ya dejaron sentado que no tienen fondos para pagar.



"Hacemos responsables de la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad, como los usuarios de los servicios, no solamente al sector empresario que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales, que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical", expresó Roberto Fernández, Secretario General de la UTA.