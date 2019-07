Regularmente alrededor de 7 mil autos pagan estacionamiento por día en la ciudad

133064

Información General Balance a 120 días desde la implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido Municipal

"El olavarriense se fue acostumbrando de a poco".

Pablo Koerner, gerente de Soluparking, empresa encargada del servicio, sacó conclusiones de la primera etapa en Olavarría. "El porcentaje de multas es muy chico", informó.

Adaptación



"La gente se fue adaptando de una mejor forma en relación al inicio del proceso. En el comienzo había muy pocos espacios ocupados y hoy el centro está más completo", afirmó Pablo Koerner. Es que para Soluparking, el proceso del estacionamiento medido cumplió una mejoría durante éstos 120 días de su funcionamiento.



Entonces, para Pablo Koerner, se reflejó una adaptación por parte del usuario local. "En el principio se rehusaba más pero el olavarriense se fue acostumbrando de a poco, lo que es positivo por donde se lo mire", destacó.



En relación al tiempo que transcurrió, el gerente confesó que dicha adaptación se realizó en los tiempos "normales". "Por ahí habíamos pensado que sería un poco más rápido el proceso, pero estamos dentro de los plazos establecidos. En este sentido no hubo problemas", insistió.



En cuanto a las descargas de la aplicación móvil para el uso del servicio por parte del usuario, "hubo más de 25.000 descargas, lo que es un buen número".



Multas



El servicio de estacionamiento medido digital funciona con infracciones para aquellos conductores que no pagan lo establecido en las zonas de cobro. "El nivel de infracciones se mantiene como en el principio, o se puede decir que bajó pero muy poco, no sabemos si es por la reducción horaria o porque la gente utiliza mejor el sistema. La idea es que no haya infracciones, pero siempre hay", lamentó.



"Hay gente que se descuida o que se baja esperando tardar menos de 10 minutos, que es el tiempo de tolerancia, y resulta que termina tardando más. Se pasan de ese tiempo y se realiza la infracción", detalló. Vale aclarar que superado el período de pago voluntario -10 días-, la infracción se deriva automáticamente al Juzgado de Faltas municipal.



El usuario puede ser sancionado con multas de hasta 100 UF.



Según el gerente de Soluparking, la cantidad de infracciones es baja. "Si se evalúa en relación al porcentaje, es baja. A razón de 7.000 vehículos que estacionan y pagan de forma diaria, el porcentaje de multas es muy chico en relación a ese número. Lo que es mejor, además", evaluó.

