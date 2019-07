Tarifa Social: las nuevas solicitudes deberán tramitarse en la web de Anses

133088

12.07 | Información General

Para ello, los usuarios deberán ingresar con su número de CUIL y su correspondiente clave de la seguridad social. La medida rige desde el 1º de julio.



Camuzzi Gas comunica a la población que en el marco de lo dispuesto por la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, se instrumentaron cambios en el procedimiento para acceder

a la Tarifa Social.



A partir del 1º de julio, todas las nuevas solicitudes deberán ser cursadas a través del sitio web de la Administradora Nacional de la Seguridad Social (www.anses.gob.ar).



Para ello, los usuarios deberán ingresar con su número de CUIL y su correspondiente clave de la seguridad social. Esta clave es de uso personal, intransferible y permite efectuar distintos trámites de manera segura en la web de ANSES.

Una vez dentro del sistema, el solicitante deberá completar todos los datos solicitados. Es importante aclarar que aquellos usuarios que ya cuentan con Tarifa Social no deberán hacer ningún trámite adicional.

El otorgamiento de la Tarifa Social depende exclusivamente de la Secretaría de Energía y todos los meses se realizará un control para definir su mantenimiento. La vigencia desde el otorgamiento será por 12 meses, con posibilidad de renovación anual.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA TARIFA SOCIAL?

- Jubilados y pensionados.

- Trabajadores en relación de dependencia.

- Trabajadores monotributistas.

- Personas que cobren programas sociales.

- Empleados del servicio doméstico.

- Monotributistas sociales.

- Personas que cobran la Prestación por Desempleo.

- Personas que cobran la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

- Personas que cobran una Pensión no Contributiva.

- Titulares del servicio que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Para poder acceder a la Tarifa Social los interesados deberán

- Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madre-hijo/tenencia y

cónyuge/conviviente) en ANSES.

- Ser titular del servicio de gas natural. Si el usuario no tuviera la factura a su nombre, podrá solicitar la Tarifa Social provisoria y tendrá 3 meses para actualizar la titularidad del servicio.

- Los integrantes del grupo familiar no pueden tener más de un medidor de gas a su nombre.

- El ingreso del titular del servicio de gas no debe superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles. Se

consideran los ingresos brutos (sin descuentos). No se sumarán los ingresos correspondientes a la

Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, a programas sociales, al régimen

especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico y a la Prestación por Desempleo.

-Poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad (este requisito no aplica para las personas que

tengan emitido un certificado de discapacidad).

- Poseer más de un inmueble.

- Poseer aeronaves y/o embarcaciones de lujo.

Es importante destacar que Camuzzi Gas no tiene la potestad de otorgar o denegar las peticiones de inclusión en la Tarifa Social, las cuales son resueltas únicamente por la Secretaría de Energía.

