Nuevo vehículo de emergencias para accidentes múltiples

Información General

El objetivo de la incorporación es la necesidad de complementar la asistencia ambulatoria de urgencia y emergencia con un refuerzo logístico y de recursos humanos.

La Secretaría de Salud Municipal incorpora a su prestación sanitaria un Vehículo de Apoyo ante Emergencias Médicas (VAEM). Ante una eventual situación de incidentes con múltiples víctimas, es necesario complementar la asistencia ambulatoria de urgencia y emergencia con un refuerzo logístico y de recursos humanos. En este sentido, a partir de la fecha se dispone de este Vehículo que interviene en aquellos casos en que el número de víctimas es elevado o es preciso proteger a los pacientes y/o sanitarios.



Tal como se explica desde la Secretaría de Salud, la intención es complementar la atención sanitaria, dotando de cobertura, instalaciones y medios logísticos a los profesionales que realizan su trabajo, e intentar que se produzca dentro de un entorno seguro, en perfecta armonía con el resto de los servicios de rescate y seguridad.



Pueden actuar de igual modo cuando la situación de la emergencia exija su colaboración por lo difícil de la evacuación de los heridos, las distintas dificultades en la atención sanitaria o para requerir aparatos específicos, por ejemplo demanda de oxigeno ante intoxicaciones masivas, etc.



El equipamiento que dota a este vehículo consiste en material de movilización e inmovilización de pacientes - tablas espinales, collares cervicales, bolsos de paro, fuentes de oxígeno móviles, material de primera necesidad como agua y mantas y férulas de inmovilización.



Asimismo el VAEM cuenta con una carpa, estructura de fácil y rápida instalación, en la cual se practica una atención primaria en urgencia y emergencia in situ, con equipos autónomos de energía y climatización en la mayoría de los casos, garantizando la seguridad dentro de la carpa en condiciones meteorológicas adversas.



El Área de Emergencias del Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura" trabaja en todo el Partido de Olavarría según el protocolo asistencial de urgencias y emergencias del SAME, (Sistema de Atención Médica de Emergencias), en el marco del convenio establecido en 2018 entre el intendente Ezequiel Galli y autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia para la implementación del SAME en nuestro Partido.



SAME Provincia presta servicios en 90 municipios bonaerenses. Es el primer sistema de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención primaria en la vía pública y garantiza que los pacientes reciban atención de calidad a tiempo en casos de incidentes viales, situaciones de violencia o accidentes con múltiples víctimas.



Ante situaciones de incidentes con múltiples víctimas, trabaja de manera integrada y coordinada tanto con efectores privados como con Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.