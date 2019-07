El cronograma para planear las vacaciones de invierno en familia

133104

"Invierno en Movimiento" es el programa para la familia a realizarse en las Vacaciones de Invierno impulsado desde la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad.



Parque Mitre (Brown y Belgrano): a las 15, música a cargo de "Esa no te la contaron" y "La nueva sensación".

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Olavarría se ha trabajado en un cronograma diverso y completo que contempla los distintos espacios culturales de la ciudad y las localidades para que los chicos, y también los grandes que los acompañarán, disfruten plenamente de las Vacaciones de Invierno. De tal manera, desde la Subsecretaría se ha llamadoal programa de propuestas previsto para dicho período que"Creemos de gran importancia generar espacios de encuentro para todas las edades y que puedan compartir distintas actividades, por eso con el equipo de la subsecretaría armamos un cronograma de actividades que prevé la realización de" explicó la subsecretaria de Cultura y Educación municipal, licenciadaEl cronograma comprende actividades en distintos escenarios de la ciudad y en la zona serrana (más precisamente en sus museos y centros culturales). Asimismo, el sábado 27 y domingo 28 de julio se realizarán encuentros musicales en el Parque Mitre (Brown y Belgrano). Este es todo el programa:Centro Cultural "San José": a las 16, Las Roquísticas (música infantil).Museo de Colonia San Miguel: a las 15, espectáculo "Dos son companía", de Flavia Salto.Centro Cultural "San José": a las 16, show de payasos y globos a cargo de Mechongué Eventos.Bioparque "La Máxima": a las 16, taller de plástica, teatro, danza y música a cargo de la Escuela de Artística Integrada. Teatro Municipal: a las 16, cine y se exhibirá "Natacha", una película de Fernanda Ribeiz y Eduardo Pinto basada en los libros de Luis Pescetti. Entrada libre y gratuita.Centro Cultural "San José": a las 16, taller de plástica, teatro, danza y música a cargo de la Escuela de Artística Integrada. Museo Dámaso Arce: a las 15, proyecciones de animé. Bioparque "La Máxima": a las 14.30, charla de "Bichos de mala fama" y taller de representación de reptiles con elementos naturales. Cupo: hasta 25 participantes con sus familias a partir de 6 años. Inscripción se realiza de lunes a viernes de 8 a 16 llamando al 423211, o por mail a educació [email protected] Casa del Bicentenario: a las 16, taller de danzas folklóricas a cargo de los profesores Ignacio Navas y Delia Ortega. Teatro Municipal: a las 15, obra de teatro a cargo de Grupo Alas: FIESTA Surprise!. Entrada general: $ 300 (venta en efectivo y tarjeta de crédito). A las 18: Lady Bug presenta la obra infantil "El libro mágico de las princesas". Entrada general: $ 300 (venta en efectivo y tarjeta de crédito).Centro Cultural de Hinojo: a las 15, "Anbida y el Circo Flotante", con entrada libre y gratuita.Museo Dámaso Arce: desde las 15, taller "La línea en toda su expresión". Inscripción al mail [email protected] , o por teléfono (sólo llamadas, no mensajes) al 2284-505744 (de lunes a viernes de 8 a 12).Bioparque "La Máxima: a las 14.30, visita "Reconociendo, Redescubriendo, Repensando y Recapacitando Nuestro Bioparque Municipal La Máxima". Museo de Hinojo: a las 15, taller de armado de delantales. Museo de Ciencias: a las 16, Circularte. Elaboración de elementos lúdicos a través de la creación de ilusiones ópticas, teniendo como principal referente el círculo: traumatropo y peonza. Cupo limitado (de 5 a 10 años). Inscripción en [email protected] o al teléfono 413343.Miércoles 24. Centro Cultural "San José": a las 16, show de globos y malabares a cargo de Mechongué Eventos. Teatro Municipal: a las 16, títeres. "San Martín pensaba en grande, por eso cruzó los Andes!". Una obra de títeres que invita a reflexionar sobre la historia de nuestro país, valorando nuestra libertad actual. Entrada libre y gratuita.A las 15 y a las 17: Banda de Cosquillas "Cosquillas en la Panza". Son profesionales de la música y de la comunicación social que buscan llegar al público infantil desde un costado divertido, original y educativo. Entrada general: $ 250 (venta en efectivo).Centro Cultural de Hinojo: a las 15, Emi Stuer con "Circo Caracol" y música a cargo de Las Roquísticas.Museo Dámaso Arce: a las 15, taller "Historia del arte para niños". Inscripción al mail: [email protected] , o por teléfono (sólo llamadas, no mensajes) al 2284-505744 (de lunes a viernes de 8 a 12).Bioparque "La Máxima": a las 14.30, taller "Creación de atrapa sueños". Cupo: hasta 25 participantes con sus familias a partir de 6 años. Inscripción: de lunes a viernes de 8 a 16 llamando al 423211, o por mail a educació [email protected] Museo de Hinojo: a las 15, Campeonato de Bolita.Museo de Ciencias: a las 16, "El viaje de Nozcal". Conoceremos las raíces culturales, el arte y las costumbres de los pueblos originarios utilizando como recurso un relato, del que se extraen objetos tangibles para enriquecer la experiencia sensorial de los participantes. Cupo limitado. Inscripción en [email protected] , o al teléfono 413343.Centro Cultural "San José": a las 16, show de globos y malabares a cargo de Mechongué Eventos.Casa del Bicentenario: a las 16, taller de danzas folklóricas a cargo de los profesores Ignacio Navas y Delia Ortega.Museo Dámaso Arce: a las 15, taller "La línea en toda su expresión". Inscripción al mail [email protected] o por teléfono (sólo llamadas, no mensajes) al 2284-505744 (de lunes a viernes de 8 a 12).Bioparque "La Máxima": a las 14.30, charla de "Bichos de mala fama" y taller de representación de reptiles con elementos naturales. Cupo: hasta 25 participantes con sus familias a partir de 6 años. Inscripción: de lunes a viernes de 8 a 16 llamando al 423211, o por mail a educació [email protected] Museo de Ciencias: a las 16, "La vida a través del círculo". A través de actividades de microscopía, en el laboratorio descubriremos que la forma circular está presente en todos los seres vivos, desde su unidad principal la célula. Cupo limitado, a partir de 8 años. Inscripción: en [email protected] o al teléfono 413343.Centro Cultural "San José": a las 16, show de globos y malabares a cargo de Mechongué Eventos.Casa del Bicentenario: a las 15, Emi Stuer con "Circo Caracol". A las 16: Las Roquísticas (música infantil).Teatro Municipal: a las 16, Masha y el Oso. Show musical, interactivo y multimedia. Entradas: Platea Baja: $ 450, Platea Alta: $ 400 y Pullman: $ 350 (venta en efectivo y con tarjeta de crédito).Centro Cultural de Hinojo: a las 15, títeres a cargo de Beto Melendi.Museo Dámaso Arce: a las 15, charla taller sobre comics e historieta (intensivo). Inscripción al mail [email protected] o por teléfono (sólo llamadas, no mensajes) al 2284-505744 (de lunes a viernes de 8 a 12).Bioparque "La Máxima": a las 14.30, taller "Levaduras, pan y también mermeladas". La Ciencia en la Cocina. Cupo: hasta 25 participantes con sus familias a partir de 6 años. Inscripción: de lunes a viernes de 8 a 16 llamando al 423211 o por mail a educació [email protected] Museo de Hinojo: a las 15, taller de Cocineritos.Centro Cultural "San José": a las 16, Flavia Salto con "Dos son compañía", espectáculo cómico de rutinas payasas para toda la familia.Casa del Bicentenario: a las 15, títeres a cargo de Beto Melendi. A las 16.15, espectáculo infantil "Dos son compañía" con Flavia Salto. A las 17.30, Chima Chiodi (espectáculo infantil). A las 18.45, espectáculo a cargo del Mago Cristian.Teatro Municipal: a las 21.30, stand up a cargo de Pablo Angeli, "I Like Luly". Entrada general: $ 400 (venta en efectivo y con tarjeta de crédito).Centro Cultural de Sierras Bayas: a las 15, obra de teatro infantil, entretenimientos para chicos y la familia, a cargo de la banda musical Tiringuntingos.Museo Dámaso Arce: a las 15, taller de acuarela, técnicas de ilustración. Inscripción: [email protected] o por teléfono (sólo llamadas, no mensajes) al 2284-505744 (de lunes a viernes de 8 a 12).Bioparque "La Máxima: a las 14:30 horas: Visita: Reconociendo, Redescubriendo, Repensando y Recapacitando Nuestro Bioparque Municipal "La Máxima"Museo de Colonia San Miguel: a las 15, taller infantil "Creando mi juguete".