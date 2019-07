Vidal inauguró los actos 360° y volvió a criticar a Kicillof y al peronismo

133118

Política

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, inició hoy su campaña por la reelección en el interior de la provincia de Buenos Aires y volvió a apuntar contra el peronismo y su candidato, Axel Kicillof, de quien elípticamente dijo "¿cómo le vas a dar a cada bonaerense lo que necesita, si no estuviste en su pueblo?".

Vidal realizó este viernes dos actos en General Ameghino y Junín, donde inauguró el acto con escenario de 360°, un formato utilizado en las campañas de 2015 y 2017.

En Junín, acompañada por el vicegobernador Daniel Salvador y los precandidatos a diputados Cristian Ritondo, María Luján Rey, Miguel Bazze, Silvia Lospenatto, Waldo Wolff, Vidal focalizó sus críticas en el peronismo, al indicar que "el pasado es el abandono, la mentira, las falsas promesas, el sometimiento" y sostener que "a esta provincia la tuvieron de rodillas, pero se está poniendo de pie y ahora va a avanzar de verdad".

En el mismo sentido, Vidal indicó que los bonaerenses "conocemos muy bien" el pasado, "porque en la provincia de Buenos Aires duró 28 años. Sabemos lo que nos dejó. Era la provincia del abandono, porque cuando más necesitabas del Estado, el Estado no estaba".

Además, la mandataria incluyó elípticamente a Kicillof en sus críticas, al sostener que "con algunas caras nuevas que nunca vimos, y con otras que conocemos bastante, los mismos que fueron parte de ese pasado de 28 años que encontramos, son los que nos prometen futuro". "¿Quiénes van a darles futuro a los bonaerenses? ¿Ellos, que estuvieron 28 años y dejaron esa provincia, o nosotros que la peleamos desde hace tres años y medio?", cuestionó, y apuntó que "¿cómo le vas a dar a cada bonaerense lo que necesita, si no estuviste en su pueblo?".

Por otro lado, Vidal indicó que "todo este equipo que trabajó cuatro años es consciente de lo que falta. ¿Hicimos suficiente para los hospitales? No. ¿Reparamos todas las rutas? No. ¿Resolvimos todos los problemas que tienen las escuelas? No. Pero empezamos, y como empezamos sabemos cómo seguir. Es fácil ocultar los problemas cuando no hacés nada. Cuanto más hacés, más en evidencia se pone lo que falta, pero más crece la esperanza de que lo podés hacer".

Con Macri

Vidal lanzará formalmente mañana su campaña electoral con un acto en un hotel céntrico de La Plata del que participará el presidente Mauricio Macri, junto a unos 400 dirigentes de Juntos por el Cambio, el nuevo nombre del oficialismo.



Fuente: (DIB)