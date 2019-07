A 45 años del Cubo Rubik

La Asociación Mundial no sólo premia a los más veloces. Unos años atrás otorgó un galardón muy especial. Graham Parker, un inglés que ya pasó los 50 años y que compró el Cubo de Rubik en 1983 no quiso leer libros ni ver tutoriales. Decidió no utilizar atajos para enfrentarse al Cubo. Eso tuvo su costo: tardó 26 años en poder resolverlo. Pero también consiguió su recompensa. La Asociación Mundial lo premió reconociéndole su dedicación (y su innegable obstinación).

Erno Rubik difícilmente imaginó la magnitud de su creación, la manera en que se iba a difundir, vender y perdurar mientras lo diseñaba en su estudio húngaro a principios de los setenta.

Siguió todo este tiempo dando clases y dedicando su tiempo a otras invenciones que, naturalmente, no tuvieron el éxito de la primera. Otros rompecabezas mecánicos, más complejos, con un diseño más avanzado y hasta más llamativos pero que no lograron ni por asomo la repercusión del Cubo. Esa combinación de sorpresa, sencillez, solidez y complejidad son irrepetibles.