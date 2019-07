Kicillof con Massa en San Fernando: "Queremos discutir propuestas para poner en marcha la provincia"

133160

Política

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, visitó San Fernando acompañado del primer candidato a diputado nacional, Sergio Massa, donde charló con vecinos y vecinas de la ciudad, junto al actual intendente, Luis Andreotti, y el candidato a intendente, Juan Andreotti.

Kicillof recorrió el polideportivo N*6, un espacio creado por el municipio para que los vecinos desarrollen sus actividades deportivas y recreativas, y el Hospital Municipal San Cayetano. "Con Sergio Massa coincidimos en que la salud va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Y este hospital es un ejemplo de decisión en respuesta a las necesidades de los vecinos", aseguró el candidato a gobernador.



"Estuvimos recorriendo obras importantísimas que se hicieron, el polideportivo que es ejemplo de una política inclusiva para contener a la niñez, con actividades para la gente mayor. Lo que vemos acá es el resultado de la presencia del Estado", dijo Kicillof quien destacó "la importancia que tiene el centro de salud municipal", en comparación con la provincia que "se ha desentendido de gastos que le corresponden".



En este sentido, Kicillof sostuvo que "la gente necesita tranquilidad y el gobierno no se la da. La pregunta es que va a hacer el Gobierno con la salud, con la educación, con el empleo, con los comercios que cerraron".



"Hay una discusión pendiente sobre temas como la coparticipación, pero hoy hay un problema más grande aún que es que el gobierno de la provincia ha abandonado áreas como la salud, la educación, se ha abandonado también la seguridad; la nafta de los patrulleros muchas veces la pagan los intendentes. Los intendentes han tenido que ocuparse de que a los vecinos no les falten cuestiones básicas. Han suplido lo que la gobernadora no ha hecho", apuntó.



"Lo único que nosotros queremos es discutir propuestas para adelante, pero sin dejar de hablar del presente. No se puede tapar la enorme ausencia del gobierno provincial" concluyó Kicillof.