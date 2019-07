133180

Información General

Suspensión de clases en el Jardín Nº 916

El equipo de gestión del Jardín de Infantes Nº 916 comunica que el lunes 15 no se dictarán clases por la mañana, ya que no han finalizado las obras de seguridad planificadas para el SUM de la Escuela Nº 80. A su vez se detalló que durante la mañana del mismo lunes, se informará si se dictan clases o no, en el turno tarde.