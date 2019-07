Desde mañana comienza un nuevo programa: "Dominó"

133186

Información General Este lunes desde las 21, y con invitados sorpresa

El programa es un nuevo desafío que va a tener la productora IBC en coproducción con Multimedios EL POPULAR. Ignacio Bauchwitz conducirá el programa político. Conocé los primeros invitados de este lunes.



Es una apuesta que en realidad hace el multimedios para tener todas las voces en la pantalla de Canal Local, para que todos los actores políticos y sociales tengan su palabra y un lugar para expresarse. "Queremos tener continuidad con el programa. A veces al noticiero llegan un montón de inquietudes en la ciudad pero como tiene tiempos cortos entonces no se puede cubrir todo y a que la gente pueda explicar todo de una manera más abierta. Así que desde la dirección de EL POPULAR Medios, a cargo de Jorge Botta, se va a abrir el juego" comenzó explicando Ignacio Bauchwitz respecto del nuevo programa que se emitirá por la pantalla de Canal Local todos los lunes a las 21 horas.



Respecto de los entrevistados en el programa, Ignacio dijo que "va a haber varias personalidades que van a pasar. Prepárense, porque habrá invitados no sólo políticos sino también empresarios, sociales, y la gente común. Porque las cosas que pasan todos los días en la sociedad, tanto positivas como negativas para mejorar, se puedan expresar. La idea es que sea un canal conductor para que se mejoren las cosas en la ciudad; no es para salir a matar a nadie, sino que se puedan conocer los problemas, conocer las diferentes opiniones y los candidatos necesitan un espacio para que cuenten distintos aspectos personales inclusive. Hay muchos actores nuevos y vamos a preguntarles cosas a todos. La gente, la del día a día, podrá preguntar y estar. Los más jóvenes que van a votar podrán expresarse y generar sus inquietudes, y ya vinieron a pedirnos temas que les pasan a los adolescentes y que no se tocan cuando se enteraron que próximamente estará el programa en el aire".

¿Por qué Dominó?. Nacho respondió así: "Tenía la idea de ponerle un nombre abstracto. Un amigo trajo un dominó desde México, un juego entretenido con 12 personas a la vez, y allí se termina mostrando todas las fichas e inclusive una puede voltear a todas las demás, y eso pasa en política: muestran sus fichas todos los políticos, y uno puede derribar a todos los demás. Involucra a todos, sin un tema específico, pero lo importante es que la gente tenga su lugar, en un contexto que va a ser complicado, porque los actores se tienen que poner de acuerdo para sacar adelante este país. El primer programa será este lunes 15 de julio a las 21 horas, invitamos a un gerente de un banco, un productor de seguros, la presentación de lista de concejales de José Eseverri y tres empresarios sorpresa. Va a ser un programa movido realmente, el primero y todos los que vendrán" terminó diciendo Ignacio Bauchwitz.