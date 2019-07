Se inauguró "Bellas Artes", la muestra de REP

133198

Permanecerá hasta el 8 de septiembre, en el Museo Municipal "Dámaso Arce"

Quedó inaugurada por la tarde en el Museo Municipal "Dámaso Arce" la muestra "Bellas Artes" de Miguel Repiso, REP, cuyas excelentes obras estarán en las salas número 1 "Benito Quinquela Martín" y número 2 "Miguel Angel Galgano" hasta el 8 de septiembre. En un simple acto, informal pero a la vez sumamente educativo y en el que el reconocido artista capitalino pudo contar respecto de lo que se trata "Bellas Artes", su mirada respecto de la historia del arte y cómo hacer para entenderla de una forma amena e interesante, el público recibió una explicación y además tuvo un acercamiento más descontracturado con REP.

El acto tuvo lugar en la sala 2 y allí estuvieron Miguel Repiso, la coordinadora del Museo Dámaso Arce profesora Fernanda Gallardo, así como los profesores Cecilia Bax (encargada de las actividades educativas del MDA) y Diego Pardo. Fue Fernanda Gallardo quien realizó la presentación de la muestra y de Miguel Repiso, resaltando que esta era una excelente oportunidad de tener a un artista como él en nuestra ciudad y que sus trabajos se estén presentando aquí, "ya que todos los estudiantes de artes visuales para conocer sus obras, así como las de otros artistas, debían viajar a Capital Federal. Por eso esta es una ocasión única para aprovechar, ya que sus trabajos y el mismo Miguel están con nosotros", comentó.

Por su parte Miguel, quien antes de la presentación estuvo brindando más notas periodísticas, hablando con la gente y sacándose fotos con una amabilidad extrema, con una enorme predisposición para charlar y estar tanto con chicos como con grandes para comentar de sus obras, también habló. Señaló que "la historia de las artes es algo que no se enseña en las escuelas, y debería enseñarse. Yo estuve hablando con un par de ministros de Educación y me dijeron que era imposible introducir el tema como materia, sino que debía estar compartiendo espacio con otras materias. Y no es así. Porque si se enseña la historia del arte, todos, desde chicos, estaríamos más cerca de las artes y conoceríamos mucho más".

"Yo empecé a hacer Bellas Artes, que es una muestra que siempre seguiré incorporándole cosas. Inclusive en este momento, luego de haber hecho un mural (en la sala 2, que inició en la tarde del sábado), veo que le está faltando algún detalle y se lo voy a agregar. Cada vez que presento la muestra en algún lugar, le agrego un mural como el que hice esta vez en el Dámaso Arce. Es una muestra que siempre está en movimiento. Y yo empecé a escribir y dibujar de la historia del arte porque es la que me llegó, y la fui ordenando con la ayuda del humor. Pero también es cierto que no conozco nada del arte del Lejano Oriente, por ejemplo; no sé qué y cómo se fue desarrollando el arte en Japón, o de Rusia para allá. Quizá algún día caiga un meteorito en mi cabeza y me despierte el interés por el arte de allí. Pero lo cierto es que me inquietó la historia del arte que más me llegó" explicó Repiso, para agregar que "cada uno entiende o percibe el arte a su manera. Hay distintos artistas que llegan a uno de una manera, y otros no me mueven en absoluto. No es que a todos nos tengan que gustar los mismos artistas. Por ejemplo, Dalí no me gusta. Si vamos al Louvre veremos que hay mucha gente parada frente al cuadro de la Gioconda, pero a mi tampoco me mueve la Gioconda, y quizá damos unos pasos más allá y hay un cuadro ante el que no hay nadie, pero quizá les guste mucho más. El arte es así".

"...El humor no es el chiste tonto de un guí frente a la maja desnuda. Humor es desarmar ese andamiaje tonto en donde se enmarca don dorados y orlas, para mostrar en dónde es que no se sostiene una instalación. Reírse sabiendo, nunca ignorando. Reír del artista. Reír de la anécdota. Reír de la técnica. Reír de las lecturas pretenciosas. Reír del contexto en que fue hecha la "obra maestra". Reír d ella obra. Reírse de uno mismo mirando la obra. Son reír" dice el fragmento de Manifiesto, que está en la trajeta de presentación de "Bellas Artes", lo que -de alguna manera- sintetiza lo que quiere, y logra, transmitir Miguel Repiso.

La curaduría de la muestra estuvo a cargo de Fernanda Gallardo, Diego Pardo, Cecilia Bax y Gerardo "Pana" González, distribuyendo las obras en las dos salas del Museo Dámaso Arce, en un cuento correlativo de la historia de las artes, pasando por sus distintos períodos. Buena cantidad de gente fue llegando desde las 17 para ver los trabajos de Miguel Repiso, quien -fiel a su estilo descontracturado, con su infaltable gorro y su forma de caminar y hablar sin prejuicios- habló con el público, se sacó fotos con los chicos y fue atendiendo a todos los que quisieron preguntarle algo. Los chicos, asimismo, se sentaron en las pequeñas meses que estaban allí ubicadas para realizar sus dibujos, y también pintaron un poco, los que se llevaron obviamente.

La muestra "Bellas Artes" estará hasta el 8 de septiembre en los siguientes días y horarios: de martes a viernes de 9 a 17, y sábados, domingos y feriados de 16 a 19. Por información para visitas guiadas, comunicarse al 421979, a la casilla de correo: [email protected] o dirigirse a San Martín 2862. Desde el Departamento Educativo del MDA se comunica que durante el receso de invierno se llevarán a cabo talleres complementarios a la muestra.