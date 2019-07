"El colectivo dejó de estar en la crítica de la gente"

133200

Política El Subsecretario de Gobierno, Hilario Galli, se refirió al funcionamiento del nuevo transporte público urbano de Tu Bus

El funcionario se mostró conforme con el servicio que cumplió 70 días de desarrollo. Al mismo tiempo, destacó que hay cuestiones por terminar y que la segunda etapa del proceso será la modernización del transporte público interurbano, siempre y cuando Juntos Por El Cambio logre la reelección.

El transporte público urbano olavarriense está viviendo un 2019 con fuertes y profundos cambios. Más allá de la licitación, con Tu Bus como empresa encargada del servicio, desde el Municipio llevaron a cabo una "etapa de modernización" que contempló cambios en recorridos, colectivos, paradas y cartelería. Al momento del balance, autoridades municipales demostraron conformidad por la puesta en marcha del nuevo transporte.



Atrás quedó la etapa en donde el servicio del transporte público estaba a cargo de Nuevo Bus y, hace 70 días, dicho servicio está en manos de una nueva firma denominada Tu Bus. Desde el Municipio se pusieron como objetivo "modernizar" el transporte, y desde ahí llegaron decisiones y modificaciones importantes.

Las variaciones de recorridos para cada línea, una mejor estructura en cada uno de los colectivos, cambios en las paradas y avances en cartelería y señalización de dichas paradas, y la posibilidad de trasbordo, son algunos aspectos que el Municipio contempló para realizar la modernización mencionada.

El inicio no fue nada sencillo. Aparecieron varios reclamos por parte de los usuarios, no sólo por los recorridos propuestos y la llegada -o no llegada- a diferentes sectores de la ciudad, sino también por los tiempos en la frecuencia de cada línea. Esto último despertó fuertes criticas entre todos los olavarrienses.



Pero de a poco, a medida que los días avanzaron, desde el Municipio sostienen que las críticas se "redujeron", por lo que "el olavarriense está conforme y satisfecho" por lo que se hizo con el transporte público urbano. Sostienen que se trabajó en base a "las críticas que surgieron en el inicio, buscando alternativas para mejorar el servicio en todos sus aspectos".



Es así como el pasado jueves la Comisión de Infraestructura del Concejo Deliberante recibió la visita del Subsecretario de Gobierno del Municipio, Hilario Galli, para avanzar en el análisis de un proyecto promovido por el Ejecutivo para modificar los recorridos. Esta comisión despachó el expediente a la Comisión de Legislación para que la misma le de pase a tratamiento en el recinto.

El colectivo dejó de estar en la crítica de la gente y eso es el principal dato que demuestra que está funcionando bien.



otra accesibilidad

"Nos eligieron para hacer"

modernizaciones en el transporte público interurbano.

Justamente, Hilario Galli fue quien realizó un balance de todo lo sucedido durante los últimos 70 días, con Tu Bus como nueva empresa encargada del transporte público urbano en Olavarría.- ¿Qué conclusiones puedes sacar de todo lo que sucedió con Tu Bus y el transporte local?- El balance es más que satisfactorio por el hecho de que fueron muy pocas las cuestiones que hubo que corregir. Sólo quedó una parte de un recorrido sin cubrir que perjudicaba a la gente que vive en la zona de La Máxima y estamos trabajando para solucionarlo. El resto creemos que está bien.- ¿Cómo se fue dando el proceso a medida que avanzó el tiempo?- Si bien pasó un tiempo, no fue mucho y ya estamos funcionando.Nosotros no sólo buscamos mejorar el transporte público, sino ampliarlo para que más olavarrienses vuelvan a él.- ¿Cómo fue el comienzo?- Si bien en el principio hubo reclamos, los cuales venían asociados a la frecuencia, la no información de donde paraban los colectivos y desconocimiento sobre recorridos, a medida que se fueron ajustando detalles y la gente se fue acostumbrando, los reclamos bajaron considerablemente. Lo único que nos había quedado pendiente es la modificación que estamos planteando ahora en el Concejo en relación a la zona de La Máxima. Después estaríamos cubierto. Incluso me comuniqué con la referente del grupo de vecinos que había hecho el reclamo para que lleve la idea al barrio y estuvieron de acuerdo.- ¿Hubo alguna otra modificación en los recorridos?- La empresa hizo otro planteo en base a experiencias de los chóferes de ampliar la línea naranja, que es la 504, que llegaba hasta el centro. Se dio una pequeña ampliación de esa línea hasta la zona del Barrio Jardín, con el objetivo de descomprimir la línea roja, que es la 503.- ¿Cómo lo ven al olavarriense en relación a éstos cambios?- Se nota la satisfacción de los olavarrienses por el hecho de que no existen quejas, es decir, no están los reclamos que si estuvieron en su momento. Con el hecho de saber en qué horario pasa el colectivo, subirse a uno limpio y saber que llega a destino,Pero no significa que con ésto terminamos con la transformación que estamos planteando.Por ejemplo, los colores vienen a cumplir una función dentro del transporte que tiene que ver con la accesibilidad y la identificación de las líneas. A la vez, ésto está relacionado también al colectivo bajo, que permite tenerpara personas con movilidad reducida y aquellas en sillas de rueda. Son cambios grandes.- ¿Qué falta para dicha transformación?- Con el cambio de recorrido que está en el Concejo Deliberante, tendremos la posibilidad de seguir avanzando. Pudimos poner las unidades nuevas en la calle y ordenamos la frecuencia, peroPero para ésto necesitamos la confirmación del circuito de los recorridos en el mapa, por eso esperamos al CD.Luego llegará el momento de trabajar para unPor el momento instalamos 175 postes pero faltan 90 más, para así tener casi 300 paradas identificadas y marcadas en toda la ciudad, con cartelería e información.- ¿Cómo fue la respuesta de la empresa Tu Bus en todo este tiempo?- Estamos conformes con la prestación que hace la empresa. La misma cambió mucho desde su comienzo, y siempre estuvo abierto a modificar algo si era necesario. Ellos mismos evaluaron y propusieron aspectos. Tanto como nosotros, son los principales interesados en que el servicio funcione bien.Realizar las modificaciones que se llevaron a cabo para modernizar el transporte público significó un riesgo político para el oficialismo. "Lo más fácil hubiera sido prorrogar el servicio por un año y seguir con un servicio malo como era el que estaba, nos evitaba un dolor de cabeza, un trabajo fuerte como se hizo y el riesgo de una licitación desierta", afirmó Hilario Galli."No es sólo el riesgo político que corrimos, sino también el riesgo empresario que significó para una empresa licitar, en un año electoral, en un servicio de éstas características e invirtiendo lo que hay que invertir", agregó.En este sentido, el Subsecretario de Gobierno municipal confirmó que "fue muy claro en su momento,Y teníamos que mejorar el sistema, no sólo de transporte, sino también de estacionamiento medido para cambiar el uso del espacio público en la ciudad".El 2019 es año electoral y la incógnita gira en torno a lo que podría suceder con el trabajo a desarrollar para la transformación total si el oficialismo no obtiene la reelección. "Esas cosas, espero, que sigan el mismo curso que hasta ahora. Nadie quiere volver al pasado en donde los subsidios no iban a donde tenían que ir y donde no había control. Independientemente de quien gane, es imposible volver atrás, porque más allá de la bandera política, todos quieren un servicio mejorado", insistió.En el cierre, Hilario Galli informó que"Tras las elecciones y trabajando en la misma línea, nos tocará hacer las mismas modificaciones ySerá el segundo tramo y quedará pendiente para nuestro próximo gobierno", finalizó.