Piden por iluminación y limpieza de terrenos

133205

Información General Vecinos del barrio Provincias Argentinas

Cuentan que sufrieron varios robos y argumentan que la oscuridad y los pastizales altos hacen a los delincuentes una zona propicia para delinquir. Las calles "son intransitables, sin mantenimiento" y la mugre en los terrenos baldíos ya es una problemática instalada.



"Ya no sé adónde más recurrir", dice Norma -vecina del barrio Provincias Argentinas- una incipiente zona donde todavía ganan más espacio los terrenos por sobre las edificaciones. Los reclamos datan de mucho tiempo atrás, pero sin respuesta alguna, ahora deciden hacer pública la situación.

Iluminación, limpieza de terrenos y mantenimientos de calles forman parte de los pedidos de aquellos primeros habitantes de esa zona cercana al barrio Acupo I. Norma ahora tomó la voz de todos ellos, unos cinco o seis en total. "Lo que reclamamos es algo básico", afirma luego de haber sufrido dos robos en el lapso de un mes y medio, lo que la obligó a tener que enrejar su casa, levantar un paredón y acudir a un servicio de alarma monitoreada.

Además de reclamos en forma personal y por teléfono al Municipio, esta vecina del barrio ya envió dos cartas dirigidas al intendente Ezequiel Galli. La primera en noviembre del año pasado y la segunda el mes pasado. "Ya no sé qué más hacer porque no tenemos respuesta de nada. Nos sentimos realmente abandonados en este lugar", cuenta para hacer pública una problemática que viene de meses con la intención de que "finalmente las autoridades miren para este lado".

Norma apunta que "no sólo le he enviado dos cartas al Intendente, sin obtener respuesta alguna, sino que los organismos municipales a los cuales he recurrido ante los problemas que denuncio tampoco me dan respuestas".

Los reclamos "son básicos: iluminación (hay un sólo poste de luz en cuatro o cinco cuadras, el cual pagué yo luego de que me robaran la primera vez), mantenimiento de las calles que son intransitables, y mantenimiento de los terrenos aledaños, muchos de ellos a la venta por la Inmobiliaria Nogal y otros de particulares", sintetiza en su comunicado a los medios.

La nota completa en diario El Popular