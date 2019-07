Fueron desafectados los dos policías que custodiaban al preso que se fugó

133243

Policiales El intermo iba a ser trasladado a Sierra Chica

El joven de 18 años estaba detenido desde el sábado en la comisaría de Ramos Mejía, partido de La Matanza. Iba a ser trasladado al Penal de nuestra ciudad.



Un joven que estaba detenido y era trasladado en un patrullero escapó corriendo y esposado cuando el móvil se detuvo en los tribunales de Lomas de Zamora. Por el hecho desafectaron a los dos policías que lo custodiaban, informaron fuentes de la fuerza.

La fuga ocurrió en la madrugada de ayer, en la entrada a ese edificio judicial situado en Perón y Larroque, de Banfield, y quedó registrada por una cámara de seguridad cuyas imágenes se viralizaron en distintos medios y redes sociales.

Todo comenzó con el traslado de un joven, identificado como Franco Antonio Alderete (18), que estaba detenido desde el sábado en la comisaría de Ramos Mejía, partido de La Matanza, en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de uso civil.

El sospechoso estaba a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de La Matanza que dispuso que fuese alojado en la cárcel de Sierra Chica, para lo cual, los policías debían llevarlo primero hasta los tribunales de Lomas de Zamora desde donde el personal de Traslado de Detenidos lo depositarían en ese penal.

Las fuentes señalaron a la agencia estatal Télam que desde Ramos Mejía el detenido fue llevado a bordo de una camioneta policial ocupada por el subteniente Ángel Rossi y el sargento Nicolás Cabrera, quienes prestaban servicios en la comisaría de Ciudad Evita. Una vez en Lomas de Zamora, el detenido escapó del patrullero.

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, la camioneta estaba estacionada en el playón de entrada a los tribunales, con las sirenas azules encendidas, cuando se vio que el joven abrió la puerta trasera del lado del conductor y descendió esposado.

Un vocero de la investigación explicó que los policías involucrados argumentaron ante las autoridades que ellos se habían quedado dormidos dentro del móvil cuando se produjo la evasión.

No obstante, la fuente aclaró que cuando una patrulla está cerrada, las puertas traseras no se pueden abrir desde adentro, por lo que no se explica cómo logró hacerlo el preso. Por ello, el personal de la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación de los dos policías que custodiaban al detenido. (DIB)