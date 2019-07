Mar del Plata: una nena murió de gripe A y buscan tipificar el virus

133254

Información General

El caso llamó particularmente la atención porque la niña no tenía factores de riesgo. Ahora, buscan tipificar el virus.

Una nena de cuatro años murió este lunes de gripe A en el hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Había ingresado al nosocomio el domingo con un "cuadro séptico muy grave" por el que debió ser trasladada a terapia intensiva y, pese a los esfuerzos de los médicos por estabilizarla, murió en las primeras horas del lunes.



La pediatra epidemióloga del Materno Infantil, Analía Rearte, sostuvo que se trató de una "fatalidad no esperada" y trato de llevar tranquilidad, al explicar que "el virus influenza A circula todos los años" y "no es pandémico".



El diálogo con el diario local La Capital, la médica contó que "lo que ocurrió con esta nena está todavía determinándose porque no tenía factores de riesgo". "La menor no tenía indicación de vacuna. Ingresa el domingo al hospital ya grave, escéptica, que es cuando tenés una infección generalizada. En ese momento no se piensa en influenza porque no tenía síntomas claros de influenza, sino que estaba con un desmejoramiento generalizado", explicó.



Por protocolo, desde el hospital le hicieron a la chica varios estudios y el de influenza terminó dando positivo. "Hay dos maneras de diagnosticar influenza. Por un lado, se hace un 'panel rápido' en el hospital con una técnica que se llama inmunofluorescencia, que sólo deja saber si es influenza o no, y nos dio que era influenza A".



En tanto, "ahora esa muestra se envió al Instituto Nacional de Epidemiología, donde se realizará otra técnica más específica, llamada PCR, que permite saber qué tipo de influenza A es" y además se van a "enviar algunas muestras a Estados Unidos para hacer un análisis genético más profundo".



Rearte señaló que "influenza y gripe es lo mismo" y que esta tiene una gran subdivisión entre A y B. "Dentro de la influenza A o gripe A hay otra división más que es influenza A H1N1 o influenza A H3N2. El H1N1 es la gripe A a la que todos le tienen miedo porque fue la que generó la pandemia en 2009 y, en realidad, no es más pandémico porque viene circulando todos los años", detalló.



Además contó: "En este momento a nivel país lo que está pasando es que, de todos los virus circulantes, más o menos el 12% es influenza. Y de esa influenza, la gran mayoría es A -sólo el 2% es B-, preponderando la A H1N1. Algo esperable, ya que es la influenza estacional que tenemos todos los años". (DIB)