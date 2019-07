El Mercosur eliminaría el roaming y no habría que pagar extra por usar el teléfono fuera del país

133258

El Gobierno intentará que el tema se apruebe a nivel local este año, pero las empresas, que ganan unos $1.000 millones por año por estos servicios, aseguran que no se podrá implementar hasta 2021.

Cómo adelantó Infobae hace dos meses, Mauricio Macri junto a sus pares de Uruguay, Paraguay y Brasil, anunciará en la próximas horas la eliminación de los costos de roaming para comunicaciones móviles de voz y de datos en todo en Mercosur. La noticia se comunicará durante la 54° Reunión del Consejo del Mercado Común y de la Cumbre de Presidentes del Mercosur y de Estados Asociados, que se hace en Rosario, y afectará a 185 millones de usuarios móviles del bloque comercial.



"En línea con el acuerdo de libre comercio firmado con la Unión Europea, el objetivo de esta iniciativa es el fortalecimiento y crecimiento, a través de la implementación de acciones para favorecer la reducción de precios y tarifas en las comunicaciones entre los países de la región", detallaron a Infobae fuentes oficiales de la secretaría de Modernización que comanda el también vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra. Macri anunciaría la medida este miércoles junto a sus colegas Jair Bolsonaro, de Brasil; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; y Tabaré Vázquez, de Uruguay.

Jair Bolsonaro y Mauricio Macri (Adrián Escandar)

Jair Bolsonaro y Mauricio Macri (Adrián Escandar)



En Europa un acuerdo similar ya se encuentra vigente y, según datos oficiales, un año después de su implementación el consumo de datos en roaming se incrementó más del 1300 por ciento.



Se supone que la fecha de implementación es 2021. Es copia de la Comunidad Europea, pero allá no hay problemas de fluctuación de tipo de cambio porque hay moneda única. Hay muchas cuestiones de las que aún no se sabe nada, sobre todo de implementación (una de las operadoras)



Si bien hay algunas dudas, sobre todo con los plazos en los que se podrá en funcionamiento, en principio los cargos cruzados entre empresas del mercado se van a resolver entre las propias compañías. Según fuentes del sector, el roaming es un negocio que a nivel local mueve unos $1.000 millones por año. "En cálculo es el neto entre lo que dejan de percibir y los acuerdos que hagan. Quizás pierdan algo, pero en todas partes del mundo es así", explican en el sector.



Además, varias empresas ya ofrecen planes para hablar a precio local en todos los países en los que tienen presencia. La empresa de origen mexicano Claro, por ejemplo, en toda América.



Claves del anuncio



Según un documento oficial al que accedió Infobae, estas son algunas de las claves del anuncio de esta semana:



- Los proveedores de telefonía móvil deberán aplicar a sus usuarios, que utilicen los servicios de roaming internacional, los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo a la modalidad y plan contratada por cada usuario.



- Esta disposición se aplicará en caso que el usuario realice o reciba comunicaciones de voz, mensajería o acceda a servicios de datos (acceso a Internet) en roaming internacional, en el territorio de otro Estado parte.



- La conformación de un Comité de Coordinación Técnica, compuesto por representantes de todas las partes, que tendrá como objetivo posibilitar la implementación del acuerdo, determinando la fecha de efectiva entre los Estados que lo hayan ratificado; y supervisar la ejecución y cumplimiento de lo previsto.



- Tendrá duración indefinida y entrará en vigor treinta (30) días después de la rectificación del acuerdo, que se realizará, en el caso de Argentina, a través de su aprobación en el Congreso Nacional. (Infobae)



- El acuerdo entrará en vigencia cuando al menos dos de los países involucrados logren ratificarlo (en ese caso sería bilateral) y luego se sumarían el resto de las partes.



Las empresas ya lo viene haciendo, incluso sin demasiada publicidad, el mundo va para ese lado. Por más que pierdan algo de entrada, es algo que se equipara. No hubo resistencia por parte de los operadores (fuente oficial)



Sobre el último punto, la entrada en vigencia del plan, ya hay controversias. "Se supone que la fecha efectiva de puesta en marcha es 2021. Este es un plan que es copia del que funciona en la Comunidad Europea, pero allá no hay problemas de fluctuación de tipo de cambio porque hay moneda única", describen desde una de la operadoras locales.



"Hay muchos temas de los que aún no se sabe nada, sobre todo en cuestiones de implementación. De todo eso aún no hay nada definido", detallan en otro operador.



"Creemos que puede salir rápido. ¿Quién se va a oponer a esto? No va a haber legisladores en contra. Quizás a fines de este año sale", se esperanzan en el Gobierno. "Esto se viene trabajando desde hace un año, en un momento se negoció con Chile y luego se amplió al Mercosur. Las empresas ya lo viene haciendo, incluso sin demasiada publicidad, el mundo va para ese lado. Por más que pierdan algo de entrada, es algo que se equipara. No hubo resistencia por parte de los operadores", detallan.