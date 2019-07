Galli: "antes parecía que la Ruta 226 era una muralla para el Municipio"

133264

Información General

Lo dijo este martes el intendente Ezequiel Galli durante la inauguración de las obras en el Jardín Belén. Emocionante jornada en la comunidad educativa de aquel barrio.

En la tarde de este martes el intendente Ezequiel Galli dejó inauguradas las obras de refacción del Jardín Belén que se realizaron con recursos del Fondo Educativo.

Tras el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del himno nacional argentino tomó la palabra la Directora del Jardín, Natalia Navarro y dijo: "quienes pensamos a la educación como una herramienta de liberación nos sentimos orgullosos de poder inaugurar una obra de infraestructura que nos obliga a trabajar en una educación inclusiva, permanente y de calidad".



"Estoy segura que los niños y las niñas de esta jardín están muy contentos porque sabemos que son el futuro y este futuro depende de la educación que reciban", agregó.



Además, Navarro indicó: "estamos convencidos que un niño va más contento a un jardín bonito, seguro, donde puedan disfrutar de un patio con juegos nuevos porque todo lo que ocurre en la educación inicial deja huellas".





Por su parte, el intendente Galli señaló: "me acuerdo hace unos dos años cuando vine a recorrer el jardín con Julio Ferraro y había llovido mucho la semana anterior. Me recibió la portera abriendo la puerta como podía y me pidió disculpas porque se había inundado y porque se había llovido todo el techo".



"Y en esta inauguración estamos demostrando que, como la Gobernadora María Eugenia Vidal, estamos invirtiendo el Fondo Educativo donde realmente corresponde", continuó.



Asimismo, Galli expresó: "recibimos el agradecimiento de padres, docentes y alumnos que pueden concurrir a una escuela o jardín con juegos como la gente, paredes pintadas, buenas luces, con la infraestructura que se merecen porque es cierto que ellos son el futuro".



De la misma manera, el jefe comunal se refirió específicamente al Jardín Belén y dijo: "antes parecía que la Ruta 226 era una muralla para el Municipio y esta obra es parte de un plan integral que estamos llevando adelante en este sector de la ciudad, un sector que estaba olvidado. Parecía difícil cruzar esa muralla".



"El barrio Mataderos no tenía agua corriente y fue una de nuestras primeras obras, el barrio Eucalipto tenía las calles de tierra y los días de lluvia se tenían que poner bolsas en los pies, los vecinos del barrio Belén tenían que entrar por calle de tierra también y hoy tienen acceso pavimentado y luminarias led. Cuando dicen que gobernamos para el centro de la ciudad acá está la prueba de que es mentira. Los barrios de la periferia de la ciudad fueron prioridad desde diciembre de 2015 para nosotros. La realidad mata al relato" , agregó.



Participaron también la Directora del establecimiento Natalia Navarro, el Secretario de Gobierno Ernesto Cladera, el Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, la Subsecretaria de Desarrollo Social Silvana Rosales, el Subsecretario de Administración Juan Mujica, concejales y funcionarios municipales.



Las obras realizadas

La inversión superó el millón de pesos y se definieron ocho puntos de trabajo: veredas (demolición del contrapiso, reubicación de abastecimiento de agua, contrapiso de hormigón y cuatro rampas de acceso a la vereda), techos (retiro del techo de chapa y reconstrucción, reemplazo del tanque de agua y de la membrana en mal estado), mampostería (capa aisladora, revoques, placas de yeso y pintura) y carpintería (reemplazo por aberturas de aluminio blanco, puertas de acceso a los baños, boxes y para el patio, arreglos de mochetas y rejas y bajomesada).



Y se llevaron a cabo trabajos en instalaciones sanitarias(reemplazo mesa, grifería y termo tanque en cocina, griferías, sanitarios, depósitos de agua, desagües y revestimientos faltantes u rotos en baños, cocina, y sala celeste), gas (instalación de termotanque, calefactor y revisión total de las conexiones) y eléctrica (nuevo tablero, bocas de iluminación y cableado).



Además, se realizó la pintura de todos los sectores deteriorados y reparaciones en paredes cielorrasos y carpintería.



Asimismo, se rellenó el arenero del jardín, se colocaron nuevos juegos infantiles (un trepador, un tubo de gateo, un tobogán chico y una casa de madera con techo de chapa) y se plantaron 10 árboles.