La Provincia incluye el cooperativismo en la currícula escolar

16.07 | Información General

"Transmitir y formar en los valores y los principios del cooperativismo, sin duda redundará en la formación de mejores ciudadanos", aseveró el ministro de Producción bonaerense

En la mañana de este martes, en el Salón Albergucci de la Dirección General de Cultura y Educación, se llevó a cabo la jornada "Educación y Cooperativismo", organizada por el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y la cartera educativa, cuyo objetivo es transmitir y formar en los valores y los principios del cooperativismo e integrarlos a la currícula educativa.

"Esta actividad que comenzamos es la confirmación de la puesta en agenda por parte de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Producción, de la importancia de unirse para lograr objetivos de educación cooperativa, y su incorporación a los contenidos educativos y la currícula docente", resaltó el ministro de Producción, Javier Tizado.

La Provincia cuenta con más de 3000 entidades cooperativas y un universo de poco más de 5 millones de asociados que se benefician con su aporte al desarrollo y la inclusión social.

El encuentro se dividió en dos bloques. El primero abordó la temática "Experiencias Educativas y Valores Cooperativos", con exposiciones sobre Educación y Trabajo y organización cooperativa como Proyecto pedagógico para la Educación Secundaria en el marco de la experiencia "Escuelas Promotoras", orientada a potenciar la participación, el desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

En tanto, el segundo trató la temática "Cooperativismo y Educación", con una disertación sobre los ejes que definen al cooperativismo y un breve repaso histórico sobre el cooperativismo en la formación docente. El cierre estuvo a cargo de alumnos y docentes de Primaria, Secundaria y Especial.

A ese respecto, Tizado señaló que "debemos destacar el trabajo realizado por el Consejo Asesor Cooperativo de la Provincia y la dirigencia cooperativa toda, para quienes ha sido una preocupación permanente la educación y formación del sector. El cooperativismo significa esfuerzo propio y la ayuda mutua, la iniciativa personal, la responsabilidad, la sana convivencia social y el sentido de la justicia y equidad".

Por su parte el subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, dijo: "La educación no se puede concebir sino es de manera cooperativa, sino es de manera colaborativa, sino es con el otro. Éste es el concepto mismo de la educación. Si no existe la cooperación, no existe el hecho más importante que es el aprendizaje y la enseñanza".

Por otro lado, la jornada marcó el inicio de un proceso "en pos del efectivo cumplimiento del artículo 41 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, donde se indica el fomento de la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Era una deuda que estamos cumpliendo", finalizó el funcionario provincial.

Fuente: Prensa de la Provincia de Buenos Aires