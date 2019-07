Allanamiento en barrio Belén: "lo que más me duele es lo que hicieron con mi familia"

133284

Policiales Reclamo público tras un operativo policial

Carlos Alberto Santellán dialogó con El Popular junto a su esposa e hijos luego de que la policía ingresara "violentamente" a su casa. Presentará una denuncia en Fiscalía.



Uno de los allanamientos que se realizó el martes en el marco de la investigación por el abigeato de vacunos en Santa Luisa fue en un domicilio de avenida Emiliozzi. Sus propietarios dialogaron con EL POPULAR, y cuestionaron tanto el procedimiento realizado allí como la manera en que se dispuso el operativo.

Carlos Alberto Santellán, acompañado de su esposa y sus dos hijos dijo: "quiero limpiar mi nombre. Estoy muy embroncado, me realizaron el allanamiento, no me sacan nada y ponen que me sacaron carabinas, que me llevan cuchillos (según se publicó en los medios), cuando se llevan un cuchillo de la cocina de mi mujer. Aparte de eso sacaron el pibe mío de la cama, lo trajeron arrastrando hasta acá (el comedor), le pusieron precintos. Me rompieron las puerta de entrada, me rompieron la puerta del baño, me tiraron todo de la pieza", describió Santellán.

El propietario de la vivienda indicó que la policía ingresó "violentamente" y que en el transcurso de las próximas horas presentará una denuncia en fiscalía, de acuerdo a lo que le recomendó su abogado, el doctor Mariano López.

"Si fuera que hice algo me hago cargo, pero lo que más me duele es lo que hicieron con mi familia y me están acusando de algo que yo no hice", agregó Santellán. Criticó además la manera en que se instruyó el procedimiento, solicitado por el fiscal Lucas Moyano y que contó con el aval de la jueza Fabiana San Román.