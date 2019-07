El Centro Cultural Universitario abre sus puertas con gran variedad de actividades en vacaciones

133293

Información General

En conferencia de prensa, este miércoles se presentó el cronograma de actividades para niños y niñas, previsto para vacaciones de invierno, que se desarrollarán en el Centro Cultural Universitario.



Este miércoles se dio a conocer mediante conferencia de prensa el cronograma de actividades gratuitas que se realizarán durante las vacaciones de invierno en el Centro Cultural Universitario.



La misma estuvo encabezada por la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Lic. Gabriela Gamberini, la Directora del Jardín Maternal Upa La Lá, Prof. Mónica Mega y la coordinadora del Centro Cultural Universitario, Lic. Andrea Rivero.

La primera en tomar la palabra fue Gamberini quien celebró que a un año de la puesta en funcionamiento del Centro Cultural Universitario se pueda elaborar un cronograma de actividades gratuitas para que niños y niñas junto a sus familias puedan disfrutar de diferentes propuestas artísticas durante el receso invernal.

Luego tomaron la palabra Mega y Rivero quienes fueron enunciando las actividades previstas, que tienen como destinatarios a niños y niñas de distintas edades.



Cronograma de actividades

Sábado 20/07 - 16 horas - Sala A y B: Taller para padres, madres; niños y niñas (hasta 5 años). Literatura infantil "Lecturas amigables". Espacio de encuentro para explorar y descubrir el mundo de la literatura para niños. A cargo de Diego Javier Rojas, docente, bibliotecario y escritor. Invita Jardín Maternal "Upa La Lá".



Domingo 21/7 - 16 horas - Sala A y B: Teatro para niños y niñas. Presentación de la obra "Pasamanos". En este espectáculo de clown y títeres, ideal para los más pequeños, "Los Engañapichanga" juegan con elementos cotidianos, transformándolos en personajes que desafían nuestra imaginación. En "Pasamanos" dos personajes guiarán a los espectadores por este fantástico mundo: un clown malabarista con su tradicional valija y un viejo payaso títere, asistente de escena, que añora los antiguos espectáculos de circo. Guantes de todo tipo, retazos de tela, pelotas y pañuelos cuentan cuatro pequeñas historias transformándose en personajes fantásticos, pero dejando siempre entrever su origen común y corriente, como todos los juegos.



Lunes 22/7 Juegos Teatrales a cargo de estudiantes de Ce.P.E.A.C (Centro de Producción y Educación Artístico Cultural) coordinados por la Profesora Fernanda Moraga.

- 14:30 a 15:30 horas: para niños y niñas de 4 y 5 años - Sala D.

- 14:30 a 16 horas para niños y niñas de 6, 7 y 8 años - Sala A y B.

- 16 a 18 horas para niños y niñas de 9, 10 y 11 años - Sala A y B.

Invita Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel.

Martes 23/7 - 15.30 horas - Sala D: Taller Lúdico de Ciencias Naturales "¿Quién se come a quién en el pastizal?" A cargo de la profesora Julieta Trovato. Destinado a niños y niñas de 6 a 8 años. Invita: Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel.



Martes 23/7 - 16 horas - Sala A y B: Presentación de la obra teatral infantil "Balandrajo"

Alito y Lautaro viven en una casa muy particular, todos los días salen a buscar por la ciudad, esas cosas que la gente tira pensando que no sirven para nada más. Una propuesta que aborda el reciclaje desde una perspectiva lúdica.



Miércoles 24/7 - 16 horas - Sala A y B: Proyección de la película "Natacha".

El universo infantil del escritor y cantante Luis Pescetti llega al cine con Natacha, la película. Basada en sus dos primeros de la saga de nueve libros sobre la chica preguntona, la película construye un mundo candoroso donde la protagonista y Pati, su mejor amiga, tienen que entrenar al perrito Rafles para que aprenda los colores y así ganarles a "las chicas Coral" en el proyecto de ciencias del colegio.



Jueves 25/7 - 16 horas - Sala D: Taller de artes plásticas "Microcosmos. Técnicas mixtas" realizado por Rosana Farana y Natalia Schumacher. Destinado a niñas y niños de 7 a 10 años.



Por consultas podrán comunicarse telefónicamente al 423262 o bien en San Martín 1955. También por mail a [email protected]