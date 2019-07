En la provincia, el 70% de las listas son encabezadas por varones

133295

Política

En las ocho secciones electorales en que se divide la provincia de Buenos Aires competirán 66 listas en las próximas PASO, de las cuales 48 están encabezadas por dirigentes hombres, mientras que sólo 18, por mujeres.

Los datos demuestran que el 72,7% de los primeros candidatos a ocupar una banca en la Cámara de Diputados y de Senadores son varones. Y que las mujeres en esa posición privilegiada sólo representan el 27,2%.



El relevamiento fue realizado por la Red de Parlamentarias Mentoras, que integran legisladoras actuales y de mandato cumplido, quienes se propusieron realizar una tarea de "veedoras" de género de cara a las próximas elecciones.



"Es innegable que la ley de paridad es un avance significativo en la agenda de género, en este cierre de listas no hubo dificultades en cuanto a su cumplimiento, sí es muy baja la cantidad de mujeres ocupando el primer lugar en las listas seccionales que definirán quiénes ingresan a la legislatura", explicó a DIB Valeria Amendolara, integrantes del Consejo Consultivo de la Red.



Las Parlamentarias Mentores vienen trabajando también en el análisis de la composición de los concejos deliberantes locales, donde recientemente revelaron que en el 83% de los 135 municipios bonaerenses no hay paridad. La situación se extiende a los ejecutivos locales, donde hay solo cuatro intendentas. Y en los ministerios provinciales, donde no hay ninguna.



"El desafío es seguir avanzando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades y peso en los procesos de toma de decisiones. De esto hablamos cuando hablamos de 'paridad sustantiva', de que todas las personas efectivamente tengan los mismos derechos, e incidencia, no sólo en lo político, sino también en todos los ámbitos de su desarrollo", concluyó Amendolara. (DIB)