En Olavarría hay una VTV para poder tramitar el DNI

Información General Se espera un aumento en las solicitudes de DNI y pasaportes

Las gestiones se realizan desde el Centro de Documentación Rápida (CDR) y se trata de una Valija de Trámites Vulnerables (VTV) que permite gestionar de manera gratuita el documento nacional de identidad. El trámite incluye a personas alojadas en geriátricos, hospitales y domicilios particulares.

Si bien, las solicitudes de DNI y pasaportes mantienen su caudal durante el transcurso del año, en el período de vacaciones tanto de invierno como de verano marcan la diferencia y su demanda es mayor. "La gente sigue viajando, ya sea por trabajo, negocios o por placer", destacó Gabriela Díaz, coordinadora del Centro de Documentación Rápida de Olavarría, que funciona en Lavalle y Sargento Cabral.



Los trámites que se realizan en dicha dependencia son presenciales. Pero en el caso de que el ciudadano no se pueda acercar al lugar por vulnerabilidad socioeconómica o cuestiones de salud, tiene la posibilidad de acceder a su propia VTV.



Es decir, solicitar la Valija de Tramites Vulnerables que es un dispositivo que "tiene toda la tecnología necesaria para realizar los tramites. Contiene la cámara, el pad de firma y el pad de huella. Se le realizan las tomas en el domicilio de la persona, se cargan los datos y luego se gestiona el trámite. Este tipo de trámites tarda un tiempo más y es gratuito", aclaró la funcionaria en diálogo con EL POPULAR.



La coordinadora de la dependencia indicó que "hay demanda, se ha trabajado bastante con la VTV. Hace una semana hicimos trámites y durante esta semana tenemos que hacer cuatro. Lo que tratamos de hacer es juntar algunas solicitudes para justificar la salida ya que hay que salir en horario de trabajo. Por lo general, lo usamos con gente que está internada, con los abuelos en los geriátricos que no se pueden movilizar, en hospitales y clínicas".



Por otra parte, "la persona que no pueda pagar el DNI, puede solicitar la eximición de pago acercándose a la oficina de Desarrollo Social Municipal o al Centro de Acceso a la Justicia (CAJ). Una vez que tenga la eximición de pago acude a nuestra oficina y le hacemos el trámite", indicó Díaz.



En referencia a esto, quienes requieran de estas gestiones pueden dirigirse a la dependencia de Desarrollo Social Municipal, que se encuentra ubicada en la calle Alsina 4180, mientras que el CAJ está ubicado en Belgrano 2414.

