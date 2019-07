Un hombre que se accidentó mientras trabajaba, reclama en la puerta del Municipio

133328

Información General Era trabajador del Estacionamiento Medido

Después de las 11 de la mañana de este jueves, Roberto Murúa se presentó frente al Palacio San Martín con una cama y pide que Galli lo atienda. Se accidentó en 2013 mientras trabajaba como tarjetero.

Este jueves por la mañana, Roberto Murúa, ex empleado del Estacionamiento Medido, se presentó en la puerta del Palacio San Martín junto a una cama para reclamar por su estado de salud.

Murúa, dialogó con el programa radial Mejor de Mañana que se emite por la 98 POP y comentó como fue su accidente mientras trabajaba, "me accidenté en 2013, una camioneta chocó a una moto, sale despedido el que manejaba, me pega a mi de espaldas, yo caigo con la cabeza en el piso y de ahí todo es un calvario".

En principio, explicó que "el reclamo que estoy haciendo es porque me quedaron secuelas del accidente que tuve y nadie se hizo cargo, ni Galli, ni la empresa nueva, ni Bomberos, nadie. Reclamo mi rehabilitación, necesito ayuda". Además confesó que "estoy físicamente muy deteriorado, cada vez estoy peor. Además estoy sin trabajo, sin ayuda. No puedo caminar ya". Aseveró que "hasta que no me atienda Galli no me voy a ir".

Por otro lado, Murúa explicó que "la ART me dio 32 mil pesos, el seguro me dio 17 mil pesos y arreglate. Estamos en juicio con la empresa, Bomberos y la ART", aunque aseguró que "Bomberos seguía pagando mi sueldo pero no constaba mi estado de salud, en el traspaso de la empresa me echaron".

Para cerrar, el ex empleado del estacionamiento medido, comentó que "estoy cansado de palabras, tienen que actuar. Lo único que cobró es un fondo de desempleo 4300 pesos".



En cuanto a la voz del Municipio, al lugar se presentó Silvana Rosales de Desarrollo Social y además informaron que existen intenciones de ayudar pero Murúa se niega. Van a continuar insistiendo con el dialogo a través de una psicóloga.