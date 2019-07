Barrio Paulownia: Galli vetó la ordenanza pero los vecinos iniciaron acciones legales

133460

Con cierta molestia porque continúan los trabajos de las empresas en el sector, plantearon que el Municipio "politizó" la situación, con "incongruencia" en las habilitaciones a las empresas. Rechazaron que se designe al sector como "zona mixta".

Luego de la expectativa generada en los vecinos por la ordenanza aprobada en la sesión del 1 de julio, donde se restituía el carácter de "zona residencial" al barrio Parque Paulownia, finalmente fue vetada el viernes último por el intendente Ezequiel Galli, quien como contrapartida presentó un nuevo proyecto que "apuntala el ordenamiento territorial, y a su vez brinda una respuesta adecuada a los reclamos de los vecinos del sector".



Ese mismo día, los vecinos se reunieron con el presidente Mauricio Macri durante su parada para almorzar en un restaurante de la zona de Loma Negra y Marcela Fernández, presidenta de la asociación civil del barrio, explicó a EL POPULAR Medios los últimos pasos del grupo. En ese sentido, confirmó que ya iniciaron acciones legales contra el Municipio.



Sobre el breve encuentro con Macri, "la documentación que entregamos es un poco la cronología de nuestros reclamos desde el mes de enero a la actualidad y la falta de respuesta del Ejecutivo ante nuestra situación, que por lógica nos preocupa mucho. Se comprometieron a leer la documentación, tanto él como la gobernadora, y estaremos esperando su llamado". Asimismo, "también hemos presentado documentación en la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial (DOUT) en La Plata y al ministro de Gobierno", Joaquín de la Torre.



Sin embargo, al finalizar las gestiones "sorpresivamente, luego de que se retire el Presidente, encontramos en todos los medios periodísticos de Olavarría que el Intendente ha vetado la ordenanza. Nos llamó mucho la atención aunque era previsible".



La dirigente cuestionó afirmaciones vertidas en la sesión del 1 de julio y afirmó que "ante todo, me parece que quien ha politizado esta situación ha sido el gobierno municipal. Bajo ningún concepto nuestra situación fue planteada desde lo político porque venimos con este reclamo desde el mes de enero y nuestro abogado patrocinante (José Gervasio González Hueso)... no sabíamos de su situación. Solamente sabíamos que era muy conocedor de este tema, planeamiento y urbanización de una ciudad, por eso fue contratado".



Al contenido del nuevo proyecto "no lo sabemos pero si contempla una zona mixta no estamos de acuerdo. Es más, cuando se votó en la sesión del HCD, que se hizo una sesión especial por nuestra situación se presentó este proyecto, que ellos presentaban la moción de una zona mixta por lo cual no fue aceptada. Ahora, si hubo un cambio después de este veto, no lo sabemos".



Fernández valoró la imposición de una multa de más de 180.000 pesos a la empresa que instaló silos en el lugar y sentenció que el predio en pugna "no tiene la habilitación todavía y hay muchas irregularidades en esa habilitación de Rindes y Cultivos. Por un lado, se lo habilita con una ordenanza del año 1979, como zona rural. Y por el otro le dan otra habilitación el 7 de abril de 2019, como zona de logística y comercio".



En definitiva, "hay una incongruencia en las habilitaciones. Pero independientemente, en una zona donde viven 50 familias no puede estar un depósito de agroquímicos. Más aún, en el predio de Rindes y Cultivos instalaron silos".



Debido al tiempo transcurrido sin soluciones, "ya están iniciadas las acciones legales porque el veto es a nivel local. Con una ordenanza sin convalidar aún no se pueden instalar empresas. En La Plata, la ordenanza está en asesoría legal, ni siquiera está en el Ministerio de Gobierno".



"Es una situación un tanto atípica que pasa en muchas zonas de Olavarría; nosotros particularmente la estamos viviendo", lamentó Fernández para plantear luego que "queremos que Olavarría crezca en industrias, tenga muchos espacios industriales y genere muchas fuentes de trabajo pero en el lugar que corresponde".



