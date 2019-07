Desde el lunes 5 de agosto regirán los cambios en las tres líneas de Tu Bus

133462

Información General

Las modificaciones de recorridos de la línea urbana de colectivos será en la amarilla 502, roja 503 y naranja 504. Mirá el plano renovado.

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante se aprobaron las reformas en el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Olavarría. Puntualmente en las líneas amarilla 502, roja 503 y naranja 504.



Según se informó desde la Subsecretaría de Gobierno las nuevas reformas estarán vigentes luego de las vacaciones de invierno, es decir a partir del próximo lunes 5 de agosto. Aunque se dejó entrever que podrían estar antes de esa fecha. Los cambios regirán a partir de la promulgación de la ordenanza, eso dependerá de cuándo llegue desde el HCD al Ejecutivo. Hilario Galli, subsecretario de Gobierno le confirmó a EL POPULAR que "entre la semana próxima y la siguiente ya tendría que estar en funcionamiento".



Ante la consulta de este diario, el Subsecretario de Gobierno confirmó que "las obras se van a realizar más adelante. El año que viene", respecto a la construcción de refugios en avenidas, de un intercambiador y carriles exclusivos para transporte público. En la manzana de Rivadavia, Belgrano, Moreno y Dorrego se buscaba dar prioridad a la zona peatonal y también a ampliar las veredas, por lo que quedaría un solo carril de circulación.



Respecto a los cambios aprobados en el HCD hubo algunos cruces entre el oficialismo y la oposición cuando desde el bloque Cambiemos presentaron los recorridos. En primera instancia Eduardo Rodríguez, por el interbloque Frente de Todos, cuestionó que "faltó consulta, a los usuarios y a los choferes". Aunque por otro lado, el edil aseguró que "cuando se habla del servicio de transporte urbano y veo la publicidad oficial, se habla de la inversión del Municipio y tuvimos la suerte de que un empresario local venga siguiendo este tema y tuvo una inversión el año pasado antes de llamar a la licitación. Los micros son una inversión privada, no municipal".



"Es muy poca y pobre la inversión municipal sobre el servicio. Recién ahora se delimitaron las paradas, no hablemos de la instalación de refugios y cartelería. No quisiera sacar la cuenta porque se ha invertido más en publicidad que en el servicio", enfatizó el concejal Rodríguez respecto a las obras que anunciaron desde el Ejecutivo junto a toda la modernización del servicio de transporte urbano en la ciudad, en la que incluía la construcción del intercambiador.



Las reformas aprobadas responden a diversas cuestiones. La línea amarilla (502) responde a una cuestión operativa y lo expresado por los usuarios de la ex línea 504. Al ser los micros pisos bajos en la totalidad de la flota, los badenes ubicados sobre calle Manuel Leal generan que algunas unidades hayan sufrido roturas, principalmente en los paragolpes. Además se acerca a los alumnos del Jardín 919 y Escuela 32 a sus establecimientos educativos.



Lo mismo ocurre con la línea roja (503). Estudiantes que residen en cercanías de La Máxima y concurren a la Escuela Nº32 podrán llegar a este establecimiento de la misma forma que antes con esta reforma.



En este caso, la modificación que se hará es un "rulo" que irá por Celestino Muñoz, Alvaro Barros hasta Deán Funes y retoma por Colón hasta Celestino Muñoz para luego continuar con su normal recorrido. Esto se realizará de lunes a viernes hasta las 18hs.



Con respecto a la línea naranja (504) se decidió atender una sugerencia de la empresa y de los choferes para ampliar y lograr una mayor cobertura. Al recorrido actual se agregaría llegar a otros sectores y barrios. Además, quedaría solamente a dos cuadras del Hospital Municipal. De esta manera, todas las líneas tendrían la posibilidad de acceder al centro de salud local.



Las reformas aprobadas (en negrita las reformas que se pondrán en vigencia a partir del próximo 5 de agosto):



Línea 502 - Amarilla



Recorrido: Desde Av. Pringles y Av. Pueyrredón, Av. Pellegrini, Azopardo, Tierra del Fuego, Balcarce, Av. Urquiza, Sargento Cabral, Pellegrini, Av. de los Trabajadores, Circunvalación, Rotonda PIO, vuelve por Circunvalación, Av. de los Trabajadores, Av. Pringles, Rotonda Perito Moreno y Av. Emiliozzi, vuelve por Av. Emiliozzi, Av. Pringles, Merlo, Alsina, Dorrego, Lamadrid, Belgrano, Alsina, Av. Del Valle, Lamadrid, Cortes, Av. Pringles.



Línea 503 - Roja



Recorrido: Desde Av. de los Trabajadores, Juan B. Justo (B° San Carlos), Celestino Muñoz, Grimaldi, Pellegrini, República del Líbano, Celestino Muñoz, Alvaro Barros hasta Deán Funes y retoma por Colón hasta Celestino Muñoz, Pelegrino, Av. Pellegrini, Av. Pueyrredón, España, General Paz, Moreno, Belgrano, Ayacucho, Hornos, Junín, Cortes, Av. Ituzaingó, Calle del Maestro, Balcarce, San Lorenzo, Coronel Suarez, Lavalle, Dorrego, Moreno, Rufino Fal, España, Av. Trabajadores. Línea 503 A *Extensión a la Soc. Rural. Av. Ituzaingó// Del Maestro// Av. Ituzaingó.



Línea 504 - Naranja



Recorrido: Desde Dorrego, Lamadrid, Belgrano, Lavalle, Av. Colón, Cerrito, Av. Sarmiento, Av. Junín, Av. Colón, Av. Alberdi, Av. Del Valle, Tacuarí, Pelegrino, Ayacucho, Balcarce, Av. Ituzaingó, Av. Del Valle, Av. Alberdi, Roque Sáenz Peña, Av. Junín, Av. Sarmiento, Maipú, Av. Colón, Alsina, Dorrego, 9 de Julio, Av. Colón, Av. Urquiza, Trabajadores por la rotonda retoma por Urquiza a Grimaldi, Amparo Castro, Sarmiento, Lamadrid, Belgrano.