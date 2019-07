Sigue el programa "Invierno en Movimiento"

133464

Será en el Teatro Municipal, en el Bioparque "La Máxima" y en el Centro Cultural "San José". Se trata de las actividades organizadas por la Subsecretaría de Cultura y Educación Municipal.



Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Olavarría se ha organizado para los chicos, y las familias fundamentalmente, un amplio cronograma de actividades para disfrutar y compartir en las Vacaciones de Invierno, por lo que se realizarán distintas actividades no sólo en la ciudad sino en la zona serrana.



"Invierno en Movimiento" se llama este programa que se inició ayer con actividades en el Centro Cultural "San José" (se presentó el grupo de música infantil "Las Roquerísticas") y en el museo de Colonia San Miguel (estuvo el espectáculo "Dos son compañía", con Flavia Salto), continúa hoy y finalizará el 4 de agosto, cuando en la Sociedad Rural se realice la gran fiesta del Día del Niño que organizarán en forma conjunta el Municipio y MANO.



Pero en el medio habrá de todo para entretenerse: talleres, obras infantiles, cine, jornadas recreativas con música, títeres, magia, grupos musicales infantiles, distintos entretenimientos, que tendrán como escenario el Museo Dámaso Arce, el Centro Cultural Municipal "San José", los Museos Municipales de los Pueblos, los Centros Culturales Municipales de las localidades, el Teatro Municipal, la Casa del Bicentenario, el Museo de Ciencias, el Bioparque Municipal "La Máxima" y el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi.



Asimismo, el próximo fin de semana se realizarán encuentros musicales en el Parque Mitre (Brown y Belgrano). La agenda completa se puede consultar en la web del Municipio: www.olavarria.gov.ar y en cada uno de los espacios culturales así como en la Casa de la Cultural, Coronel Suárez 2924. Estas son las actividades a realizarse entre hoy y el próximo miércoles:



Domingo 21



Centro Cultural "San José": a las 16, show de payasos y globos a cargo de Mechongué Eventos.



Bioparque "La Máxima": a las 16, taller de plástica, teatro, danza y música a cargo de la Escuela de Artística Integrada.



Teatro Municipal: a las 16, cine; se exhibirá "Natacha", una película de Fernanda Ribeiz y Eduardo Pinto basada en los libros de Luis Pescetti, con entrada libre y gratuita.



Lunes 22



Centro Cultural "San José": a las 16, taller de plástica, teatro, danza y música a cargo de la Escuela de Artística Integrada.



Museo Dámaso Arce: a las 15, proyecciones de animé.



Bioparque "La Máxima": a las 14.30, charla de "Bichos de mala fama" y taller de representación de reptiles con elementos naturales. Cupo: hasta 25 participantes con sus familias a partir de 6 años. Inscripción se realiza de lunes a viernes de 8 a 16 llamando al 423211, o por mail a educació[email protected]



Martes 23



Casa del Bicentenario: a las 16, taller de danzas folklóricas a cargo de los profesores Ignacio Navas y Delia Ortega.



Teatro Municipal: a las 15, obra de teatro a cargo de Grupo Alas: FIESTA Surprise!. Entrada general: $ 300 (venta en efectivo y tarjeta de crédito). A las 18: Lady Bug presenta la obra infantil "El libro mágico de las princesas". Entrada general: $ 300 (venta en efectivo y tarjeta de crédito).



Centro Cultural de Hinojo: a las 15, "Anbida y el Circo Flotante", con entrada libre y gratuita.



Museo Dámaso Arce: desde las 15, taller "La línea en toda su expresión". Inscripción al mail [email protected], o por teléfono (sólo llamadas, no mensajes) al 2284-505744 (de lunes a viernes de 8 a 12)



Bioparque "La Máxima": a las 14.30, visita "Reconociendo, Redescubriendo, Repensando y Recapacitando Nuestro Bioparque Municipal La Máxima".



Museo de Hinojo: a las 15, taller de armado de delantales.



Museo de Ciencias: a las 16, Circularte. Elaboración de elementos lúdicos a través de la creación de ilusiones ópticas, teniendo como principal referente el círculo: traumatropo y peonza. Cupo limitado (de 5 a 10 años). Inscripción en [email protected] o al teléfono 413343.



Miércoles 24



Centro Cultural "San José": a las 16, show de globos y malabares a cargo de Mechongué Eventos.



Teatro Municipal: a las 16, títeres. "San Martín pensaba en grande, por eso cruzó los Andes!". Una obra de títeres que invita a reflexionar sobre la historia de nuestro país, valorando nuestra libertad actual. Entrada libre y gratuita. A las 15 y a las 17: Banda de Cosquillas "Cosquillas en la Panza". Son profesionales de la música y de la comunicación social que buscan llegar al público infantil desde un costado divertido, original y educativo. Entrada general: $ 250 (venta en efectivo).



Centro Cultural de Hinojo: a las 15, Emi Stuer con "Circo Caracol" y música a cargo de Las Rockerísticas.



Museo Dámaso Arce: a las 15, taller "Historia del arte para niños". Inscripción al mail: [email protected], o por teléfono (sólo llamadas, no mensajes) al 2284-505744 (de lunes a viernes de 8 a 12).



Bioparque "La Máxima": a las 14.30, taller "Creación de atrapa sueños". Cupo: hasta 25 participantes con sus familias a partir de 6 años. Inscripción: de lunes a viernes de 8 a 16 llamando al 423211, o por mail a educació[email protected]



Museo de Hinojo: a las 15, Campeonato de Bolita.



Museo de Ciencias: a las 16, "El viaje de Nozcal". Conoceremos las raíces culturales, el arte y las costumbres de los pueblos originarios utilizando como recurso un relato, del que se extraen objetos tangibles para enriquecer la experiencia sensorial de los participantes. Cupo limitado. Inscripción en [email protected], o al teléfono 413343.



Horarios y direcciones



Museo "Hermanos Emiliozzi": correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2284-429093. Dirección: Necochea 3229.



Museo Dámaso Arce: correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2284-421979. Dirección: San Martín 2962. Horario: lunes a viernes de 14 a 19, y sábados, domingos y feriados de 16 a 19. Admistración: lunes a viernes de 8 a 12.



Museo de las Ciencias: correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2284-413343. Dirección: Avenida Pellegrini 4200. Horario: martes a viernes de 8 a 16, y sábados, domingos y feriados de 15 a 19. Admistración: lunes a viernes de 8 a 13.



Museo Hogar de Loma Negra: correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2284-495375. Dirección: Sarmiento 830, Villa Alfredo Fortabat. Horario: miércoles a domingos de 14 a 18.



Museo de la Estación Sierras Bayas: correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2284-492357. Dirección: Avenida San Martín S/n (ex Estación del Ferrocarril). Horario: miércoles a domingos de 14 a 18.



Museo "Miguel Stoessel Müller", de Colonia San Miguel: correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2284-492402. Dirección: San Miguel Arcángel 1209. Horario: miércoles a domingos de 14 a 18.



Museo de Hinojo: correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2284-491023 (Delegación). Dirección: Avenida Mitre S/n (ex Estación del Ferrocarril). Horario: miércoles a domingos de 14 a 18.



Museo de los Alemanes del Volga "Ariel Chiérico", de Colonia Hinojo: correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2284-491025 (o comunicarse a Cultura, 427180). Dirección: Avenida de los Fundadores 610. Horario: miércoles a domingos de 14 a 18.



Museo de Espigas: correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2314-493010 (Delegación). Dirección: Borges casi 30 de Octubre. Horario: miércoles a domingos de 14 a 18.



Archivo Histórico "Alberto y Fernando Valverde": correo electrónico, [email protected] Teléfono: 2284-419646. Dirección: Lamadrid 2658, Olavarría. Horario: lunes a viernes de 7 a 13.



Museo de Ciencias: horarios de vacaciones de invierno, martes a viernes de 14 a 18; sábado y domingo de 15 a 19. Dirección: Avenida Pellegrini 4200. Teléfono: 413343.



Bioparque "La Máxima": dirección, Avenida Pellegrini 4200. Teléfono: 441393.



Centro Cultural de Hinojo: Avenida Crotto e/ Juan Marín y San Alvarez. Teléfono Delegación: 491023.



Centro Cultural Sierras Bayas: Julio A. Roca y Colombo. Teléfono Delegación: 492128.



Centro Cultural "San José": Riobamba 2949. Teléfonos: 418801 / 418802. Correo electrónico, [email protected] Horario: lunes a viernes de 9 a 18; sábados y domingos de 15 a 19.