El Hospital Municipal avanza en la accesibilidad cognitiva

Acuerdo entre el Municipio y la Facultad de Ingeniería para mejorar la señalética del nosocomio para personas ciegas, disminuidas visuales y no alfabetizadas.

La Municipalidad del Partido de Olavarría firmó un acuerdo con la Facultad de Ingeniería de UNICEN para realizar intervenciones en el Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura" que permitan avanzar en el camino hacia la denominada "accesibilidad cognitiva": una cualidad que presentan objetos, espacios o los textos que hace que sean fácilmente comprensible para todas las personas.



La accesibilidad cognitiva a la comunidad en general, con particular énfasis en personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, personas con daño cerebral adquirido, turistas, niñas y niños y personas no alfabetizadas y adultos mayores con deterioro cognitivo.



El acuerdo suscrito entre el Municipio y la alta casa de estudios contempla el desarrollo de un programa de señalética que priorice la sencillez y el colorido e incluya el sistema Braille, a los fines de acentuar comprensión de la misma en personas ciegas, disminuidas visuales y no alfabetizadas.



El proyecto comprende la realización de rutas de circulación, señales orientativas e informativas, uso de pictogramas y código Braille.



El Municipio es el encargado de disponer de recursos humanos y materiales, así como también facilita el acceso a las instalaciones del nosocomio. Por su parte, desde la Facultad se proveerán recursos humanos especializados en Logística de las personas, para llevar adelante el programa.



El equipo de trabajo estará integrado por autoridades de la Secretaría de Salud, del Hospital Municipal, el equipo de la Dirección de Diseño de la Subsecretaría de Comunicación y profesionales de la Facultad de Ingeniería. A ellos se suman dos instituciones vinculadas a la temática: la Escuela Especial N° 505 e IDEO (Instituto de Enseñanza Oral), quienes aportarán sus conocimientos en la materia.