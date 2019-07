Reparación histórica: en Olavarría alcanzó a casi 6 mil beneficiarios

133519

Desde ANSES indicaron que de los 25 mil jubilados y pensionados, 6 mil accedieron a la propuesta. El programa tuvo como finalidad saldar la deuda que el Estado tenía con el sector, a través de la implementación de acuerdos de reajuste de haberes.

En Olavarría hay 25.283 jubilados y pensionados y de ese total, casi la cuarta parte logró ingresar al sistema previsional mediante el programa de Reparación Histórica que venció ayer, dado ya que la ley que creó el plan fue sancionada el 22 de julio de 2016 y por un plazo de tres años.



"Acá favoreció a 5941 jubilados y pensionados", precisó Marcelo Fabi, responsable de la delegación de ANSES en Olavarría, en diálogo con EL POPULAR.



El programa tuvo como finalidad saldar la deuda que el Estado tenía con el sector, a través de la implementación de acuerdos de reajuste de haberes, que eran de aceptación voluntaria. Sin embargo, con el plazo ya vencido, el Gobierno habilitó una vía institucional para seguir tratando casos individuales que no hubiesen aceptado ingresar en el programa durante los últimos tres años. Esto abarca a los jubilados y pensionados que no rechazaron la propuesta y les permitirá continuar con el procedimiento previsto en el Programa Nacional de Reparación Histórica



A través de la Resolución 176/2019 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial, se dispuso la creación de un "canal de interacción personalizada" para los beneficiarios donde se consideraran las singularidades de cada caso.



"En total tenemos 25283 jubilados y pensionados en Olavarría, es decir que una cuarta parte accedió" a la operatoria nacional", indicó el funcionario. No obstante, admitió que "hay muchos que no la aceptaron".

