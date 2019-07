Mar del Plata: detectan tuberculosis en una nena

133529

Información General Analizarán a todos sus compañeros

Un funcionario contó que la chica de cuatro años se contagió "a partir de un contacto familiar que tenía la patología".

La secretaría de Salud de General Pueyrredon les realizará análisis a 25 chicos de la sala de un jardín del colegio Tomás Alva Edison tras la detección de un caso de tuberculosis. Salieron a aclarar que "no hay epidemia".



"Queremos llevar tranquilidad y asegurar que no hay una epidemia y la enfermedad puede aparecer en cualquier comunidad. Si bien se han detectado algunos casos, esta patología no es infrecuente en Mar del Plata", sostuvo el subsecretario de salud local, Pablo de la Colina.



El funcionario contó que la chica de cuatro años se contagió "a partir de un contacto familiar que tenía la patología". "Se hizo los estudios del caso índice, la nena ya está con tratamiento con antibióticos por 9 meses y a partir de ahí el Comité de Tuberculosis de la Secretaria de Salud se puso en contacto con las autoridades del colegio, donde se dio una charla para los papas de los alumnos y la comunidad educativa", detalló.



Además, según consignó el diario local La Capital, De la Colina dio cuenta de que "se citaron a los 25 chicos para hacer los estudios correspondientes como son radiografía de tórax, estudio de PPD (método utilizado para el diagnóstico de la infección de tuberculosis) y en caso de detectarse a alguno que padezca la enfermedad se hace un tratamiento precozmente".



"Estamos viendo que, en chicos de 4 o 5 años, adolescentes y adultos jóvenes en los que se detectó la patología, gracias al tratamiento correspondiente tienen en general una buena evolución", aseguró el funcionario municipal. (DIB)