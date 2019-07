Anses prórroga hasta final de año el plazo de presentación de la libreta para cobrar la AUH

133560

Información General

A nivel nacional existe una cantidad significativa de casos en los cuales los titulares de la AUH no dieron cumplimiento con la presentación de la Libreta. Esta situación no se da en Olavarría. En la ciudad hay 3763 beneficiarias que cubren a 6479 hijos e hijas.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prorrogó este miércoles hasta fin de año la posibilidad de presentar la libreta para obtener el cobro total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y habilitar la continuidad de su percepción.

Lo hizo a través de la resolución 181/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial que prorroga hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2019 inclusive, el plazo de la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación correspondiente al período 2018, cuyo vencimiento operó el último 30 de abril.

"Siempre y cuando al momento de la publicación de la presente se registre en los sistemas informáticos de Anses la acreditación de al menos uno de los requisitos establecidos, al sólo efecto de la continuidad en el cobro del 80% mensual de la Asignación Universal por Hijo para Protección

Social", indicó la resolución.

Como condición para liquidar la AUH y garantizar el logro del objetivo de la norma de atender las necesidades de menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, se incorporaron requisitos relacionados con la salud y educación de los mismos, como mecanismo de superación de la reproducción intergeneracional de la pobreza.

En ese sentido, se exige la acreditación de la efectiva escolaridad de los menores, como también que se haya cumplido a su respecto con el plan anual de vacunación y controles sanitarios, así como la presentación de una declaración jurada por parte del titular del beneficio, relativa al

cumplimiento de los mencionados requisitos.

Sin embargo, Anses indicó que a la fecha existe una cantidad significativa de casos en los cuales los titulares de la AUH no dieron cumplimiento con la presentación de la Libreta, por lo que hay que tratar ese problema y establecer una fecha límite de presentación, en resguardo de la protección

integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



En Olavarría



En nuestra ciudad y de acuerdo a datos proporcionados por la UDAI local hay 3763 beneficiarias que cubren a 6479 hijos e hijas. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Olavarría el incumplimiento de presentación de la libreta no es un problema, dado que si bien no se conocieron porcentajes, el escaso el número de personas que no presenta la documentación a término.

Cabe recordar también que se puede cargar la libreta por internet a través de Mi Anses, con clave de seguridad social sin necesidad de acudir a la Delegación.



(Télam / El Popular)