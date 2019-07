Transporte Urbano: hay elogios pero también reclamos por refugios

133561

Información General

El HCD aprobó la semana pasada los cambios de recorridos. A partir de esta medida EL POPULAR Medios salió a la calle a dialogar con usuarios en la principal parada de la ciudad. Las posturas se dividen entre quejas y halagos.



El jueves pasado en el Concejo Deliberante se aprobaron reformas en el recorrido de colectivos de la empresa Tu Bus. A pesar de que esta iniciativa no fue bien vista por la oposición se espera que a partir del 5 de agosto, luego de las vacaciones, los cambios de traslados de pasajeros empiecen a regir en la ciudad.



Las modificaciones afectarán a las líneas urbanas de colectivos 502 amarillo, 503 roja y 504 naranja. A partir de esta situación EL POPULAR Medios salió a la calle y dialogó en exclusiva con usuarios del transporte local quienes dieron su opinión sobre cómo ven los cambios en los recorridos y el funcionamiento del servicio a casi dos meses de la licitación que terminó en manos de la empresa sierrabayense.



"Yo siempre tomo el 503 y el 502", destacó un usuario que reconoció que no entiende de recorridos. A su vez, este hombre agregó: "tomo solamente el colectivo que viene de mi casa y me deja a dos cuadras, solo ése hasta al centro". Por tal motivo destacó que tomarse un colectivo que no sea el habitual le resulta dificultoso.



Otra pasajera de Tu Bus, que aguardaba su micro en la parada de Dorrego y Rivadavia, comentó que no tiene ningún inconveniente con el servicio. Pero expresó que "la que tiene problemas es mi mamá que vive cerca del barrio Jardín y ella tenía dos colectivos que pasaban cerca para ir al centro y ahora tiene solamente uno que es el 501". La mujer destacó además que "la línea 503 que tomo para llevar a los nenes hasta la escuela 32 tiene un recorrido super largo".



Entre las voces que dieron su postura en cuanto al servicio apareció una que mostró su indignación con el sistema de colectivos. "Es una vergüenza", empezó diciendo Rosa. Con tono de enojo, la mujer comentó "que ya se ha quejado con el delegado y el delegado le echa la culpa al Intendente". Al consultarle si fue hablar a la intendencia la señora respondió que "le echan la culpa al delegado, te dicen que a mitad de camino se le rompió la máquina, que esto y que el otro".

