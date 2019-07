Encuentro "casual" entre Galli y Eseverri

133564

Política

José Eseverri y Ezequiel Galli estuvieron juntos en un bar en Capital Federal, ambos destacaron el trato amable. En su perfil de Facebook el ex jefe comunal escribió "coincido con Facundo Manes cuando dice que la grieta nos embrutece como sociedad".

Este martes, en un bar de Capital Federal, el intendente Ezequiel Galli se encontró con el candidato a intendente José Eseverri.



Respecto al encuentro hubo algunas especualciones electorales y elucubraciones políticas que ambos desestimaron, hasta Eseverri envió un comunicado para hablar del tema. EL POPULAR Medios consultó al Intendente quien expresó que "el encuentro fue en un bar a metros de la Plaza de Mayo, ingresé, lo encontré y hablamos unos pocos minutos".



En su perfil de Facebook, el ex intendente José Eseverri decidió publicar una foto en la que se lo observa el martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al actual jefe comunal Ezequiel Galli. Lo hizo junto a un breve texto.

"El día de ayer coincidimos en un bar de Capital Federal con Ezequiel Galli. Coincido con Facundo Manes cuando dice que la grieta nos embrutece como sociedad. Hace cuatro años se produjo un hecho muy grave para la democracia: la ex presidenta no realizó el traspaso de mando al actual presidente. La grieta sirve para ganar elecciones pero claramente no sirvió para gobernar mejor.

Hace un año vengo trabajando conformando equipos renovados con integrantes de distintos sectores sociales y políticos para ofrecer una propuesta de gobierno para ganar la Intendencia de Olavarría.

Estoy convencido que lo mejor que le puede pasar a la sociedad es que sus dirigentes puedan sentarse a dialogar. Trabajo todos los días escuchando al vecino de Olavarría y sus localidades.

Tengo diferencias profundas con Ezequiel Galli sobre cómo gobernar la ciudad.

Por eso, hemos conformado un equipo de gobierno profesional, renovado y con experiencia para asumir los desafíos que tiene nuestra Olavarría en el presente y de cara al futuro.

Quiero ganar las elecciones porque estamos preparados para volver a ser gobierno, y por eso nos va a votar la sociedad.

Nunca renunciaré al diálogo respetuoso desde el disenso con otros dirigentes porque esa es la esencia de la democracia y la única manera de construir sueños comunes. No es la agresión ni la falta de diálogo la que nos permitirán crecer como sociedad".