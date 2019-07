Plantean inseguridad y preocupación por pozos descubiertos en La Colmena

133571

Información General Es una resolución que se aprobó en el Concejo Deliberante

"Deben encontrarle una solución cuanto antes, cualquier persona o animal que cae, no sale, se ahoga, no es joda" destacó Marcelo Latorre concejal del interbloque Todos, refiriéndose a los pozos descubiertos del ex predio La Colmena.